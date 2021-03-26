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Доступный и комфортный: в Сыктывкаре презентовали обновленный железнодорожный вокзал

Доступный и комфортный: в Сыктывкаре презентовали обновленный железнодорожный вокзал

26 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Общественники проверят его в деле

В Сыктывкаре торжественно открыли обновленный железнодорожный вокзал. На презентации побывал и глава региона Владимир Уйба, ему показали, какую работу проделали РЖД. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

В обновленном вокзале появились новые сидения, цветовые табло, улучшенные зоны для отдыха, раздельные урны для мусора. Но изюминкой презентации стало то, что теперь вокзал очень доступен для инвалидов.

Перед вокзалом появились новые обновленные пандусы. В самом здании расположены специальные дорожки для малозрячих людей, которые помогут им ориентироваться. Также повсюду расположены специальные звуковые табло, таблички с надписями на шрифте Брайля, кнопки вызова помощи. Прилавки у билетных касс занизили для инвалидов-колясочников. Появились специальные зоны отдыха и ожидания для маломобильных граждан.

Как отметило руководство РЖД в Сыктывкаре, проект разрабатывался и согласовывался с обществом инвалидов в Сыктывкаре. Именно поэтому удалось реализовать все так, чтобы малоподвижным гражданам было удобно пользоваться вокзалом.

На мероприятии также побывали представители фонда «Городские проекты». Они отметили положительную тенденцию того, что город стали делать более доступным для маломобильных граждан. Общественники пообещали вернутся на вокзал вместе с представителями маломобильных слоев населения: матерей с колясками, слабозрячих и колясочников, чтобы проверить, действительно ли все работает на самом деле.

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Благоустройство

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Комментарии 1

42 минуты назад Владимир
Спуск с Перона, где переход через жд пути, сделали невыносимо высоким. В этом месте людей на лыжную базу ходит тучами, а им такое неудобство слепили
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