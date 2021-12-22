Водителей, которые гоняют по тротуару на улице Свободы в Сыктывкаре, будут наказывать

Администрация ответила на обращение инициативного горожанина Семена Попова по поводу гоняющих по тротуарам улицы Свободы автомобилей, которых не штрафовало ГИБДД. Теперь на этом участке установят знак “Пешеходная зона”.

Знак должен обозначить это место как пешеходную зону. Теперь те водители, которые решаться проехать по этому участку, могут получить штраф в размере 500 рублей.