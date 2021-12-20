В Сыктывкаре машины ездят по тротуарам: ГИБДД отказывается наказывать водителей

Возле Стефановского собора в Сыктывкаре довольно сложная ситуация с автомобилями: многие водители заезжают на тротуары, а особенно наглые ездят по ним. Семен Попов устал это терпеть и обратился в ГИБДД, однако там ему заявили, что не будут привлекать водителей к ответственности.
- Жители дома 10А по улице Свободы устроили на площадке перед домом стихийную парковку, так как во дворе нет мест. Чтобы добраться до парковки, они ездят по тротуару. Причем не стесняясь, с такой же скоростью, как и по дорогам, - сообщил Семен Попов.
Сыктывкарец написал обращение в ГИБДД и получил ответ, что сотрудники органов не видят на записи “тротуара”, а значит, не могут оштрафовать водителей, которые нарушают ПДД.
- Тротуар должен быть обособлен бордюрами, но из-за зимы их не видно. Создаётся некий прецедент: если не видно тротуара, значит, автомобили могут по ним передвигаться "законно". Я подал обращение в прокуратуру, чтобы они взяли под свой контроль отписку, которую мне отправил командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России Зорин Сергей Юрьевич, - заключил Семен Попов.
Молодой человек также направил обращение в администрацию Сыктывкара с просьбой перекрыть этот участок тротуара и воспрепятствовать движению автомобиля по нему.
Кстати, на презентации концепции “Сыктывкар - столица леса” специалисты администрации рассказали, что знают о проблемах с парковкой в этом участке города.