Сыктывкарцы посчитали нормальным, что водители гоняют по тротуарам

20 декабря мы писали о том, что в Сыктывкаре водители гоняют по пешеходным тротуарам, а ГИБДД на это не реагирует. Неожиданно, это вызвало неоднозначную реакцию.
В комментариях под статьей набежали автолюбители, которые начали осуждать героя статьи.
- Правильно сделали сотрудники ГИБДД, на такие пуки выскочек всяких не стоит реагировать!
- А вот из-за некоторых индивидуумов, которые мозг выедают, и случаются ситуации, как в данном случае.
- Этот Сёма быковал там наверное на водилу четырки, вот тот и взбрыкнул.
- Сёма, купи себе авто!
Впрочем, некоторые отметили проблему двора и заявили о том, что машины вынуждены ездить по тротуарам. Однако ответа на вопрос, почему они двигаются с такой же скоростью, как по дорогам - не было.
- Дом большой, парковки нет. Предлагал сделать на этом месте подземный паркинг. Сверху парк.
- Нормально там все проезжают, никаких аварийный ситуаций не создают, всех пропускают.