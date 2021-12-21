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Сыктывкарцы посчитали нормальным, что водители гоняют по тротуарам

Сыктывкарцы посчитали нормальным, что водители гоняют по тротуарамСкриншот из видео

20 декабря мы писали о том, что в Сыктывкаре водители гоняют по пешеходным тротуарам, а ГИБДД на это не реагирует. Неожиданно, это вызвало неоднозначную реакцию. 

В комментариях под статьей набежали автолюбители, которые начали осуждать героя статьи.

- Правильно сделали сотрудники ГИБДД, на такие пуки выскочек всяких не стоит реагировать!

- А вот из-за некоторых индивидуумов, которые мозг выедают, и случаются ситуации, как в данном случае.

- Этот Сёма быковал там наверное на водилу четырки, вот тот и взбрыкнул.

- Сёма, купи себе авто!

Впрочем, некоторые отметили проблему двора и заявили о том, что машины вынуждены ездить по тротуарам. Однако ответа на вопрос, почему они двигаются с такой же скоростью, как по дорогам - не было.

- Дом большой, парковки нет. Предлагал сделать на этом месте подземный паркинг. Сверху парк.

- Нормально там все проезжают, никаких аварийный ситуаций не создают, всех пропускают.

 

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