Сыктывкарцы посчитали нормальным, что водители гоняют по тротуарам

20 декабря мы писали о том, что в Сыктывкаре водители гоняют по пешеходным тротуарам, а ГИБДД на это не реагирует. Неожиданно, это вызвало неоднозначную реакцию.

В комментариях под статьей набежали автолюбители, которые начали осуждать героя статьи.

- Правильно сделали сотрудники ГИБДД, на такие пуки выскочек всяких не стоит реагировать!

- А вот из-за некоторых индивидуумов, которые мозг выедают, и случаются ситуации, как в данном случае.