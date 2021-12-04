Сыктывкарского правозащитника Андрея Ивашева отпустили из-под ареста. Его вызвали на допрос только 6 января, передает группа «Собрание общественности Республики Коми».
Правозащитника Андрея Ивашева арестовали 1 декабря, в его доме провели обыск. Его подозревают в нарушениях по двум статья уголовного кодекса: неуважение к суду и возбуждение ненависти и вражды.
Как утверждают коллеги правозащитника, нападение силовиков на дом, где проживает с семьей Ивашев, готовилось заранее и тщательно.
– Ивашев живет в частном секторе, и любые подозрительные люди у всех на виду. Бдительные соседи сразу заприметили пришлых, они как раз и сообщили широкой общественности об аресте (как в 37-м году) правозащитника-пенсионера, – пишут в посте общественники.
Уточняется, что Ивашева решили отпустить после того, как информация о его аресте появилась в федеральных и зарубежных СМИ. У Андрея Ивашева даже не взяли подписку о невыезде.