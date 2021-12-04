Сыктывкарского правозащитника Андрея Ивашева отпустили из-под ареста. Его вызвали на допрос только 6 января, передает группа «Собрание общественности Республики Коми».

Правозащитника Андрея Ивашева арестовали 1 декабря, в его доме провели обыск. Его подозревают в нарушениях по двум статья уголовного кодекса: неуважение к суду и возбуждение ненависти и вражды.

Как утверждают коллеги правозащитника, нападение силовиков на дом, где проживает с семьей Ивашев, готовилось заранее и тщательно.