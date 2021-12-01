В Сыктывкаре проходит обыск у известного правозащитника Андрея Ивашева. Об этом сообщил член “Собрания общественности Республики Коми” и активист Алексей Колегов.

Обыск начался недавно. С самим Андреем ни нам, ни Алексею Колегову связаться не удалось. Активист сообщает, что пообщался с адвокатом Ивашева, который сейчас направляется в следственный комитет.

- Несколько часов назад «бойцы» СОБРа (подразделение для поимки особо опасных преступников) ворвались в дом известного правозащитника и гражданского активиста Андрея Юрьевича Ивашева. Сейчас в частном доме, где проживает общественник, идёт повальный обыск и выемка документов, гаджетов и прочей компьютерной техники. Ивашеву предъявляют сразу несколько статей УК РФ - 280, 282 и 297 ( публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; неуважение к суду - прим.ред.), - сообщил Алексей Колегов.

По мнению экспертов, по этим обвинениям Андрею Ивашеву могут дать реальный срок.