Следком раскрыл подробности задержания сыктывкарского правозащитника Андрея Ивашева

В Следкоме по Коми рассказали, за что арестовали известного правозащитника Андрея Ивашева.
По данным следствия, в период с 21 июня 2021 года по 26 июля 2021 года правозащитник размещал в Интернете информацию, которая направлена на возбуждение ненависти, вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по признакам национальной принадлежности.
Также в августе 2021 года Андрей Ивашев в соцсетях опубликовал, по мнению следствия, неприличный и оскорбительный пост с отрицательной оценкой личности судьи. Этим он выразил неуважение к суду, говорится в пресс-релизе ведомства.
Уголовные дела возбудили на основе данных, которые предоставило УФСБ и МВД по Республике Коми. Сейчас следователи пытаются закрепить доказательную базу этого дела.
Напомним, что правозащитника Андрея Ивашева арестовали 1 декабря 2021 года. Он вел активную гражданскую жизнь и неоднакратно участвовал в важных для республики событиях. Например, недавно он был на собрании общественников и главы Коми по поводу QR-кодов. Также правозащитник открыто высказывал свою гражданскую позицию в социальных сетях.
Эксперты сообщают, что правозащитнику могут дать реальный срок.