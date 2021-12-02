Следком раскрыл подробности задержания сыктывкарского правозащитника Андрея Ивашева

В Следкоме по Коми рассказали, за что арестовали известного правозащитника Андрея Ивашева.

По данным следствия, в период с 21 июня 2021 года по 26 июля 2021 года правозащитник размещал в Интернете информацию, которая направлена на возбуждение ненависти, вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по признакам национальной принадлежности.

Также в августе 2021 года Андрей Ивашев в соцсетях опубликовал, по мнению следствия, неприличный и оскорбительный пост с отрицательной оценкой личности судьи. Этим он выразил неуважение к суду, говорится в пресс-релизе ведомства.