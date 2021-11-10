Видео с бабушкой, которую отказались кормить в столовой в Коми, оказалось постановочным

Недавно в сети распространили видео, на котором бабушку отказались обслуживать в столовой, так как у нее не было QR-кода. Все это случилось в Усть-Куломе, а пожилой женщиной на записи оказалась Лидия Уляшева, которая танцевала на сцене с Киркоровым. Ролик подхватили региональные СМИ, среди которых был и наш портал. Однако само видео оказалось постановочным.

Как сообщил информированный источник, видео сняла группа усть-куломских антипрививочников. Их целью, как отмечает источник, было показать «реальную» ситуацию с QR-кодами. А реальность оказалась такова, что после того, как видео сняли, Лидию Уляшеву накормили и напоили. Сама же бабушка, по словам работницы столовой, заявила, что прививку делать не собирается.