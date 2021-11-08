QR-коды: ответы на 8 самых популярных вопросов от жителей Коми

2. Нужно ли, помимо QR-кода, чтобы пройти в организации предъявлять еще и паспорт?

С целью проверки действительности QR-кода рекомендовано использовать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое может быть установлено на любом цифровом устройстве (планшет, смартфон, телефон). Требования по предъявлению работнику организации, которую планируется посетить, также паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, действующим указом не установлено.

1. Здравствуйте, с 8 ноября мы как работники торговли должны будем при входе в наш магазин проверять QR-коды. Большая просьба: разъясните всем, официально и доступно, как это будет проходить. Обязан ли человек предъявить паспорт или иной документ и как быть с теми, у кого нет нет QR- кода, а есть только справка в бумажном виде, например, пожилые люди? Очень надо, чтобы у нас, как у проверяющих, не возникало конфликтов с посетителями. А они будут, как сейчас происходит с масками. Очень многие все еще воспринимают наши просьбы надеть маску в штыки.

Нет, предъявлять паспорт не надо.

3. Кто наделён полномочиями для проверки QR-кодов?

Проверять действительность QR-кодов может сотрудник организации, доступ в которую будет осуществляться по системе QR-кодов.

4. Не получила QR-код на госуслугах. Рекомендуют обратиться в МФЦ. В МФЦ без QR-кода не пускают. Что делать?

В МФЦ на сегодняшний день не установлено требование по допуску посетителей с предъявлением QR-кода.

5. Кто будет наделён полномочиями проверять QR-коды? Где это будет прописано, если люди будут спрашивать?

Проверять действительность QR-кодов может сотрудник организации, доступ в которую будет осуществляться по системе QR-кодов.

Перечень объектов, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста) которых после 8 ноября 2021 г. осуществляется при условии наличия QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19

1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей), за исключением:

обслуживания "на вынос" без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;

По предложению предпринимателей, снято ограничение по времени обслуживания посетителей в организациях общественного питания.

2) физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением посещения спортивных объектов в целях проведения тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд, участвующих в международных и российских соревнованиях;

3) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

4) зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

5) объекты, занимаемыми организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими гостиничные услуги

6) объекты, занимаемые организациями, указанными в абзаце восьмом пункта 19.11 и в абзаце шестом пункта 19.15(3) Указа.

6. Доступа на телефоне к интернету нет, соответственно, доступа к Госуслугам с телефона нет. Как показать с телефона QR-код?

Можно обратиться в МФЦ, где окажут содействие в получении QR-кода. QR-код действителен в том числе на бумажном носителе. МФЦ можно посетить без предъявления QR-кода.

7. Имеют ли право граждане предъявить распечатанный сертификат? Кто и как в этом случае проверяет его подлинность?

Да, имеет. Проверять действительность QR-кодов может сотрудник организации, доступ в которую будет осуществляться по системе QR-кодов. Сверить действующий QR-код с документом, удостоверяющим личность, может сотрудник правоохранительных органов.

8. Можно ли В МФЦ без QR-кода?

Для посещения центров «Мои Документы» необязательно иметь QR-код сертификата о вакцинации против коронавируса. Это ограничение было введено накануне «ковикул», но Указ Главы Коми № 125 от 6 ноября 2021 его отменил. Это значит, что в МФЦ можно прийти без сертификата и никто не потребует код на входе. Обслуживание ведётся как в порядке живой очереди, так и по записи на удобное время: 8 800-200-82-12.

Более того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал новую функцию МФЦ: с 12 ноября сертификат о вакцинации на бумажном носителе можно будет получить при личном обращении в любом центре «Мои Документы». Этот порядок утверждён Приказом Минздрава России № 1006н от 22 октября 2021.

По вопросам работы МФЦ необходимо обращаться на горячую линию МФЦ Республики Коми: 8-800-200-8212.