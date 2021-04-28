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Смытые дороги и затопленные дома: как паводки портили жизнь сыктывкарцев

Смытые дороги и затопленные дома: как паводки портили жизнь сыктывкарцев

28 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Смытые дороги и затопленные дома: как паводки портили жизнь сыктывкарцев Фото из архива PG11.ru
Люди оставались отрезанными от цивилизации

На протяжении многих лет паводки врываются в жизнь всех коми, разрушая дороги, портя дома и отрывая целые поселки от цивилизации. Портал PG11.ru собрал для вас подборку последствий наводнений нескольких лет. 

2020 год

2020 год запомнился жителям не только пандемией коронавируса, но и аномальными паводками. Поселке рядом с Сыктывкаром погрузились под воду. Как отмечали в МЧС, уровень воды поднялся до 810 сантиметров, а это - неблагоприятная отметка.

Кстати, наш журналист побывал в Заречье - часть Сыктывкара, которая каждый год страдает от паводков. Фоторепортаж с того, как затопило поселение в прошлом году вы можете посмотреть здесь.

Также пострадал поселок летка и часть жителей Ухты. Там «затонули» почти 60 домов, из-за этого в Ухте, Прилузском и Усть-Куломском районах объявляли режим ЧС. 

В 2020 году вода почти поднялась до критической отметки в 6,4 метра.

Жители Емвы отметили, что такого сильного разлива воды не было уже лет 30. При том они рассказали, что от властей не было никакой реакции на это происшествие.

- Мы звонили оперативному дежурному по району, там ничего не знают. Я была просто в шоке. И что интересно, даже не уточнили адрес моего проживания, не спросили, есть ли пожилые люди и дети, - рассказывала жительница Емвы Ольга Виноградова. 

2019 год

В ночь с 15 на 16 июля 2019 года, на востоке Коми прошел небывалый по своей силе ливень. Он вызвал катастрофические последствия, которые в конечном итоге вылились не только в размытые дороги, но и в такие катастрофы, из-за которых в двух районах региона объявили режим чрезвычайной ситуации.

Из-за этого уровень воды в реках Летка, Луза и Сысола вырос на 3-6 сантиметров всего за сутки. А за счет поводочной волны с верховьев на участке Сыктывкар-Межог реки Вычегда подъем продолжается с интенсивностью 6-21 сантиметр в сутки.

Также из-за стихии некоторые поселки отрезало от цивилизации. В Ижемском районе вода уничтожила целую дорогу. Как заявил очевидец, причиной потопа стал понтон, который затонул минувшей осенью.

2018 год

В 2018 году паводок настолько разошелся, что смыл целый кусок дороги. Однако некоторых водителей «бездна» посреди паводка совершенно не испугала и они продолжали рассекать по переправе, погружаясь наполовину в воду.

Также в 2018 году жители села Керес оказались отрезаны от мира. После паводков дороги были «убиты», катер людей не переправлял, а моста попросту не было. При том к таким катастрофическим последствиям привело не только половодье, но и, как утверждают жители поселка, безответственное отношение дорожников к работе. Кересчяне сняли видеоролик, где показали последствия паводка. 

Когда ждать паводки в 2021 году?

По информации начальника отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми Ольги Козак, запас воды в снежном покрове в бассейнах пролегающих у Сыктывкара рек находится в пределах нормы. Ожидаемый максимальный уровень подъема воды ориентировочно будет достигнут в период с 10 по 12 мая и составит 480 сантиметров. Вместе с тем, при выпадении осадков уровень половодья может стать выше на 30-60 сантиметров. Эти показатели значительно ниже прошлогодних в связи с меньшим количеством выпавших за зиму осадков.

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Половодье в Коми

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