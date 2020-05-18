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Как выживают сыктывкарцы в половодье: фоторепортаж из затопленных поселков

Как выживают сыктывкарцы в половодье: фоторепортаж из затопленных поселков

18 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов / Как выживают сыктывкарцы в половодье: фоторепортаж из затопленных поселков
Местные жители не паникуют

Множество сыктывкарских поселков затопило, в некоторых вода поднялась на 3 метра. Люди плавают на работу в лодках. Журналист портала PG11.ru пообщался с местными жителями и узнал, как они выживают во время паводков. 

Заречье - поселок Сыктывкара, который отделен от города большой рекой. Обычно весной, когда поднимается вода, его затапливает. Однако в этом году случился катаклизм - по словам местных жителей, уровень воды аномально высокий.

Местные жители не испугались затопления. Они относятся к такому катаклизму как к обыкновенному явлению. 

Михаил Малков

Родился и прожил здесь всю жизнь. Затапливает так год от года. Но это не самый большой уровень воды. В 1967 году вода была еще выше на три метра - тогда затопило прямо по окна. Принимать какие-то меры для спасения домов бесполезно. Нужно просто ждать, пока вода уйдет, - рассказал местный житель Михаил Малков.

Ходить по Заречью тяжело. Доски, которые проложены для передвижения, так и норовят уйти под воду. Без резиновых сапог здесь делать нечего. 

Мы привыкшие, бывало и хуже. Мне, правда, очень повезло - мой дом не затопило. Местные уже не надеются на МЧС - приходится справляться самим. Мы стараемся помогать друг другу как можем, - поделилась местная жительница Евдокия Липина.

Несмотря на такой катаклизм, единственный продуктовый магазин в поселке до сих пор работает. Местная продавщица отмечает, что у нее в жизни ничего не поменялось. 

Слава богу, магазин не затопило. Работаем как обычно. Затапливает каждый год, мы к этому готовы. Правда мосты, как всегда, делают тяп-ляп. Но ничего, мы со всем справляемся, - отмечает продавщица.

В Заречье даже присутствует своеобразный каршеринг. Лодки стоят у причала, не на привязи. Любой желающий может взять ее и доплыть куда ему нужно. 

Врио главы Коми 17 мая также побывал в затопленных поселках. Он выслушал все просьбы и пожелания жителей. На период половодья сыктывкарские спасатели ежедневно патрулируют заречные поселки. Они сообщают жителям оперативную информацию об угрозе подтопления. 

Как отмечает мэрия Сыктывкара, поселки обеспечены товарами первой необходимости, произведён подвоз топлива в необходимом количестве, имеется фельдшер для оказания первой помощи.

Также на случай эвакуации населения подготовлены четыре пункта временного размещения общей вместимостью 1 400 человек, в которых имеются предметы первой необходимости и имущество на двести человек - одежда, постельные принадлежности, раскладушки. Также там организовано питание.

Мы спросили у сыктывкарцев, считают ли они меры поддержки, которые были оказаны жителям затопленных поселков, достаточными. 

 

Большинство отметило, что власти делают слишком мало для поддержки населения. Жители отмечают, что мосты старые, вот-вот провалятся. 

Напомним, что всю республику заливают ужасные паводки. Режим ЧС продолжает действовать в Усть-Куломском районе, в городе Ухта он снят в связи со стабилизацией обстановки. Одно из самых жутких наводнений произошло в Емве. Местные жители отмечают, что такого сильного разлива воды не было уже лет 30. 

Что вы думаете о сложившейся ситуации? Напишите в комментариях!

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Фоторепортаж

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