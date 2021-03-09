Пожилым Россиянам скоро разрешат выйти с «удаленки»

В России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.

- Рекомендовать работодателям <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством, — сказано в постановлении, опубликованном в пятницу, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Первое такое постановление было подписано 1 апреля, последнее — 18 июня прошлого года.

В частности, в них говорилось, что лицам данной возрастной категории будут оформлять электронные больничные, а также выплатят пособия по временной нетрудоспособности, если правительство регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.

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