Итоги 31 января: чем закончился протест в Сыктывкаре и чего ждать дальше

31 января в Сыктывкаре прошла новая протестная акция, которая отметилась большим количеством задержаний. Общественники отметили, что она была феноменальной для столицы Коми. Портал PG11.ru собрал для вас всю информацию о прошедшем мероприятии и узнал у активистов, чего можно ждать дальше.

С чего все началось?

23 января в Сыктывкаре состаялась первая протестная акция в поддержку Алексея Навального. Общественники отметили, что она прошла достаточно мирно - никого агрессивно не задерживали. Люди собрались на Театральной площади, потом проследовали до Стефановской и до администрации Сыктывкара. На протяжении всего пути протестующих сопровождали сотрудники полиции.

За организацию и участие в акции осудили 13 человек. Двое получили штраф по 10 тысяч рублей, остальные - по пять тысяч рублей.

После конца акции 23 января штаб Навального анонсировал новую акцию 31 января.

Как проходила акция

Акция 31 января началась напряженно. Почти сразу же начались задержания. Люди, как и в прошлый раз, собрались на Театральной площади. Из-за натиска сотрудников Росгвардии они были вынуждены пройти на следующий пункт шествия - Стефановскую площадь.

Однако пройти им не дали. Сотрудники Росгвардии заблокировали дорогу и начали «винтить» участников протеста. В итоге некоторым удалось проскользнуть и продолжилось движение до Стефановской площади, а потом и до финальной точки - Кировского парка.

Там почти всех протестующих задержали, после чего отвезли в УВД по адресу Первомайская, 21. Полиция ввела план «Крепость», из-за которого в отделение не пускали родных задержанных и правозащитников.

Самые жесткие задержания

Бабушка на Театральной площади

В самом начале протестов сотрудники полиции задерживали пожилую женщину, которая стояла с плакатом у памятника Куратову. Росгвардейцы пытались стянуть ее оттуда, однако за нее вступились протестующие. В итоге произошло небольшое столкновение, сотрудников полиции зажали протестующие. Однако после полицейским все же удалось протиснуться через митингующих.

Люди в гражданском «скрутили» девушку

В тот момент, когда протестующие проходили через пешеходный переход на улице Чернова, к нему подъехала машина Lada Granta, из которой выбежали два человека в гражданском. Они без представлений схватили идущую по пешеходному переходу девушку и отвели в автозак. Сотрудник полиции сказал, что позже они все объяснят.

Протестующие на Стефановской площади

Фото: издание «7x7»

Почти всех, кто был на Стефановской площади задерживали достаточно жестко. Сотрудники Росгвардии выцепляли практически каждого, кто стоял там. В итоге за короткое время автозак полностью заполнился.

Особенно отметилось задержание молодого парня, которого «скрутили» и тащили по ступенькам.

«Тиски» в Кировском парке

За весь протест в Кировском парке задержали больше всего людей. На лестнице перед парком столпилось большое количество протестующих, от парка их отделяли росгвардейцы. Полицейские сделали «рывок» и закрыли митингующим путь для отступления. После в толпу залетали росгвардейцы и по одному «выцепляли» протестующих.

Отчет общественных наблюдателей

По данным «Объединенной группы общественного наблюдения», на протест вышло более 300 человек. Задержали более 70.

Наблюдатели отмечают корректное отношение работников полиции к задержанным. Одним из наблюдателей был Валерий Черницын, которого задержали, не смотря на пресс-карту. Однако его вскоре отпустили. Несмотря на это, было три жестких задержания:

во время задержания Эрнеста Мезака, оказавшегося в голове колонны отходящей от Театральной площади в сторону улицы Чернова;

во время задержания девушки оказавшейся в голове колонны идущей по улице Чернова;

во время задержания молодого человека на Стефановской площади;

Активисты зафиксировали три факта задержания журналистов, которые были почти сразу отпущены без доставления в полицию. Впервые для оцепления мест возможного проведения публичной акции применялись не только полицейские силы, а люди одетые в военную форму, предположительно внутренние войска.

Также отмечается, что специальные машины полиции перекрыли автобусную остановку на улице Коммунистической напротив памятника Куратову, что мешало водителям автобусов высаживать пассажиров на остановке. Наблюдатели предполагают, что действия полиции не были согласованы с автоперевозчиками и водители автобусов высаживали и принимали пассажиров либо не доезжая до памятника Куратова, либо вставая во второй ряд после спецтранспорта МВД.

Чего ждать дальше?

Мы спросили у сыктывкарцев, будут ли еще протестные мероприятия в Сыктывкаре?



Большинство не сомневается, что протесты продолжатся. Мы также узнали у общественников их прогноз на предстоящие митинги.

Станислав Штраллер, общественник

- Люди в большей степени в недопонимании всей ситуации с Навальным. Его вряд ли отпустят, да и мало что решит в нашем государстве, если так и будет. А вот то, что забрали около 70 человек на последнем митинге, только усугубит отношения между народом и властью. Людям, выходящим на протесты, нужно конкретно понимать, что они хотят и что будет после изменений, которые они предлагают.

Сергей Морохин, журналист

- Я был одним из тех, к кому после несанкционированного митинга 23 января рано утром «постучались в дверь» люди в черных масках и увезли в полицию. Все ограничилось составлением протокола, поскольку я был обычным прохожим и под роль митинговавшего никак не подходил. Когда вот так запросто могут к любому человеку прийти в квартиру и увезти в неизвестном направлении, то очевидно, что в государстве происходит что-то неладное. И ничего хорошего от нынешней власти ждать не приходится. Было предсказуемо, что в минувшее воскресенье полиция будет действовать жестко, но, похоже, что она только еще входит во вкус.

На фоне продолжающегося уже семь лет падения жизненного уровня населения и усиления международной изоляции в стране будет нарастать недовольство рядовых граждан, которых сегодня, по сути, лишили конституционного права выходить на протестные акции. Политика запугивания и репрессий ни к чему хорошему никогда не приводила. Похоже, что нынешняя власть будет вновь и вновь наступать на очередные грабли.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ

- На мой взгляд, ситуация тупиковая. В условиях ухудшения условий жизни всё больше граждан решают, что в этом виновата власть, и хотели бы её сменить. Если бы сохранялось доверие к избирательной системе, они бы просто отдали голоса за своих кандидатов на ближайших выборах. Но для тех, кто у власти, потеря своего положения означает судебные разбирательства (обвинения в коррупции, использовании боевого химического оружия, слежке за своими гражданами игнорировать уже будет нельзя) и, возможно, наказания, чего на старости лет им, конечно, не хочется. Люди, которые устали терпеть, выходят на улицы с протестами, но теперь всё делается для того, чтобы их визуально стало как можно меньше - и пока всё так и получается. В итоге, на сегодня никто ничего не добился. И перед протестующими, и перед властями стоит множество неудобных вопросов о будущем развитии событий.

Пока что следующих мероприятий в Сыктывкаре не планируется. Команда Алексея Навального заявила, что сейчас все будет зависеть от решения суда, который пройдет над оппозиционером 2 февраля.

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