В суде рассказали, сколько всего человек оштрафовали за митинг 23 января в Сыктывкаре

Организаторы заплатят больше всего
В суде рассказали, сколько всего человек оштрафовали за митинг 23 января в Сыктывкаре01 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Стало известно, сколько человек попали в суд за акции протеста 23 января. Об этом порталу PG11.ru сообщили в Сыктывкарском городском суде.
В период с 23 по 29 января суд рассмотрел 13 дел:
- 2 об административном нарушении по поводу организации публичного мероприятия;
- 10 об административном нарушении по поводу несоблюдения правил поведения на митинге;
- 1 об административном нарушении за совершение повторного нарушения;
За организацию публичного мероприятия суд назначил каждому из нарушивших штраф в размере 10 тысяч рублей, десятерым нарушившим правила поведения - по пять тысяч рублей.
Напомним, что 23 января в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. На мероприятие вышли около тысячи сыктывкарцев.
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01 февраля 2021, 14:15
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