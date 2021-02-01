В суде рассказали, сколько всего человек оштрафовали за митинг 23 января в Сыктывкаре

Стало известно, сколько человек попали в суд за акции протеста 23 января. Об этом порталу PG11.ru сообщили в Сыктывкарском городском суде.

В период с 23 по 29 января суд рассмотрел 13 дел:

2 об административном нарушении по поводу организации публичного мероприятия;

10 об административном нарушении по поводу несоблюдения правил поведения на митинге;

1 об административном нарушении за совершение повторного нарушения;

За организацию публичного мероприятия суд назначил каждому из нарушивших штраф в размере 10 тысяч рублей, десятерым нарушившим правила поведения - по пять тысяч рублей.

Напомним, что 23 января в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. На мероприятие вышли около тысячи сыктывкарцев.

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