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Торчащие сваи и рабочие на «лесах»: насколько готов стадион в Сыктывкаре за три дня до сдачи (фото)

Торчащие сваи и рабочие на «лесах»: насколько готов стадион в Сыктывкаре за три дня до сдачи (фото)

28 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Республиканский стадион в Сыктывкаре
Объект огородили трехметровым забором

Стадион, который перестраивали к чемпионату мира по бенди, должны сдать 31 января. Подрядчик Драган Буквич утверждал, что сомнений в том, что объект удастся закончить в срок, нет. Портал PG11.ru решил проверить, насколько стадион готов к сдаче.Как отмечает журналист, с ноября стадион значительно преобразился. У здания появилась отделка, а вокруг него появился трехметровый забор, через который совсем ничего не видно. Однако с определенных углов можно подсмотреть, что происходит внутри. 

Запасной стадион полностью забит снегом и пока что не видно, что там проходят какие-то работы. Однако теперь там активно электронное табло.

Снаружи можно заметить, что на входной группе до сих пор ведутся работы. Внутри до сих пор не окончена отделка. На некоторых окнах разбрызгана краска.

На входе на стройку можно заметить, что рабочие до сих пор продолжают активную стройку, а «леса» и строительные короба пока что не демонтируют. 

Напомним, что чемпионат мира по бенди перенесли на март из-за пандемии коронавируса. Однако, как заявляли в министерстве спорта, подготовка к нему проходит в сроки. На информативном табло на стройке также указаны старые даты - стадион должны сдать в конце января. 

Ранее в Сыктывкаре установили арт-объект, который показывает, сколько дней остается до начала чемпионата мира по бенди в Коми. Соответственно, из-за переноса счетчик должны были перевести. Однако, как можно заметить на фотографии, его полностью демонтировали.

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