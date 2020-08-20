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Сыктывкарские хоккеисты безумно обрадовались открытию нового арт-объекта (фото)

Сыктывкарские хоккеисты безумно обрадовались открытию нового арт-объекта (фото)

20 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ В Сыктывкаре открыли новый арт-объект
Цена сооружения осталась загадкой

В Сыктывкаре открыли новый арт-объект, приуроченный к чемпионату мира по «бенди». Журналист портала PG11.ru побывал на торжественном мероприятии.

Новый арт-объект представляет из себя часы с таймером отчета до проведения чемпионата. 41-й чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в 2021 году и станет одним из главных событий в праздновании 100-летия Республики Коми.

Объект позволит следить за временем до начала чемпионата. Ровно через 160 дней приедут команды из 18 стран, чтобы сразится за звание чемпиона мира по хоккею с мячом. Жители столицы Коми смогут наблюдать эти спортивные баталии из первых рядов.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережнов сообщил, что этот арт-объект призван напомнить, что время идет быстро и нам нужно достойно подготовиться к проведению чемпионата.

Надеюсь, что эта фотозона будет интересна всем жителям Сыктывкара и станет одним из ее любимых мест. Объект был сделан нашими земляками и сможет простоять долго, - сообщает Николай Бережнов.

На вопрос о цене арт-объекта министр физической культуры отвечать отказался.

Цена объекта - это совсем другой вопрос. Главное, чтобы было красиво и всем понравилось, - отметил Николай Бережнов.

Президент республиканской федерации по хоккею с мячом Константин Агафонов отметил, что в Коми хоккей с мячом всегда был на ведущих ролях. 

Этот спортивный праздник станет ярким украшением в праздновании 100-летия Республики Коми. Я уверен, что все мы насладимся великолепной игрой на обновленной ледовой арене Сыктывкара. Каждый болельщик сможет почувствовать себя частью одной большой хоккейной семьи! - сообщает Константин Агафонов.

Сыктывкарские хоккеисты, спортсмены и обычные жители с энтузиазмом отнеслись к открытию объекта. Сразу после официальной части, жители с радостью побежали фотографироваться.

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Спорт

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