Пройдет ли Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре после запрета на международные турниры?

Международное антидопинговое агенство запретило России проводить международные соревнования и турниры до 16 декабря 2022 года, об этом сообщает Sports.ru. Портал PG11.ru узнал, что ожидает чемпионат мира по хоккею с мячом.

Министерство физической культуры и спорта Коми сообщило, что вопрос о переносе или отмене чемпионата решается международной федерацией хоккея с мячом. От них никакой информации пока что не поступило.

Также в министерстве отметили, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации и сохранения высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, федерация хоккея с мячом в январе вновь рассмотрит вопрос об определении сроков проведения чемпионата по бенди в Сыктывкаре. Пока что Республика Коми продолжается готовиться к мероприятию в обычном режиме.

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