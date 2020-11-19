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«Сомнений в том, что сдадим в срок, нет»: большой фоторепортаж с республиканского стадиона в Сыктывкаре

«Сомнений в том, что сдадим в срок, нет»: большой фоторепортаж с республиканского стадиона в Сыктывкаре

19 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Фото с крыши центрального стадиона
Строительство завершено на 85 процентов

В Сыктывкаре продолжается масштабная стройка республиканского стадиона к чемпионату мира по бенди. Журналист портала PG11.ru побывал на объекте и узнал, насколько готово главное здание предстоящего мероприятия.

Начальник стройки Драгон Букич заявил, что объект готов на 85 процентов. Все наружные работы уже закончены, тепло запущено, ведется внутренняя отделка.

Сомнений в том, что сдадим в срок, нет. Из масштабных работ осталось доделать навес над трибунами, он будет готов до конца декабря. Все работы идут по графику. На сегодняшний день мы не видим никаких рисков, все материалы привезены, - заявил начальник стройки.

Драгон Букич отметил, что проблему с рабочими решили. Сейчас на объекте трудятся 526 человек. Республиканский стадион планируют сдать 29 января. Начальник стройки заявил, что единственная проблема, которая может возникнуть, - это ограничения, связанные с коронавирусом

Запасной стадион

Подрядчик сообщил, что сдаст запасной стадион вместе с основным. К сожалению, наши спортсмены не смогут на нем тренироваться до конца января. 

Внутри помещения работы идут полным ходом. Внутрь здания запущено тепло, проведена проводка, отбелены стены. Также кладется кафель в туалетах и душевых для спортсменов.

Отмечается, что в здании будет удобный лифт. 

На третьем этаже располагается техническое помещение вместе с туалетами для посетителей. 

На четвертом этаже располагается VIP-трибуна для особо важных гостей чемпионата. 

На четвертом этаже - комментаторская.

Член общественной палаты Коми Игорь Зибарев ответил, что у него есть небольшая тревога за то, что чемпионат мира может не состояться. 

Слушаем новостные передачи, следим за ситуацией. Сообщают, что скоро количество заболевших пойдет на снижение, и это вселяет большую уверенность в то, что чемпионат все таки состоится. Тем более у руководства республики, министерства спорта нет таких сомнений, - заявил Игорь Зибарев.

Мужчина также отметил, что Федерация хоккея с мячом в России не планирует переносить чемпионат

Заведующий производственным отделом службы единого заказа Олег Петров подтвердил, что подрядчик укладывается во все сроки и претензий к нему нет. 

Из работ осталась только наружная и внутренняя отделка, эти работы делаются довольно быстро. Тем более у нас отличный подрядчик, который делает все качественно и из хороших материалов. Причин для беспокойства нет, - отметил Олег Петров. 

41-ый Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия Республики Коми. Соревнования пройдут по следующему графику:

  • Группа «Б» - с 27 по 31 января;
  • Группа «А» - с 30 марта по 4 апреля

Подробнее об этом событии мы писали здесь

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