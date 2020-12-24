Новогодний Сыктывкар: столица Коми расцвела огнями в ожидании чуда

Сыктывкар уже готов к празднованию Нового года: улицы города озарились волшебным сиянием огоньков, а традиционные арт-объекты заняли свои почетные места. Корреспондент портала PG11.ru прогулялся по улицам столицы Коми и запечатлел сияющую иллюминацию.

На улице Коммунистической традиционно над проезжей частью растянулись гирлянды, а на столбах засверкали узорные консоли.

Сыктывкарское «кольцо» украсили снежинками, а стела ярко засияла синим неоном. Напомним, что впервые монумент подсветили 16 сентября 2019 года. Но 3 октября неон частично погас. Это произошло из-за скачка напряжения. Еще в начале октября мэрия обещала, что подсветку вот-вот вернут, но произошло это только в преддверии Нового года. Городу такое украшение обошлось в 1 миллион 314 тысяч рублей.

На Театральной площади снова возвели арт-объект «Новогодний подарок» с технологией дополненной реальности. Столбы рядом украсили 32 узорными консолями.

Сам театр тоже внес свой вклад в праздничный облик площади: стены здания подсвечиваются разноцветными огнями, а в окнах виднеется город и волшебный лес.

А огромный шар, который обычно размещался на площадке под часами, теперь расположили напротив «Дома быта». Арт-объект поменял расположение из-за благоустройства площадки, которое длится с июня 2020 года.

На главной площади Сыктывкара еще не зажгли главную елку, однако аккуратные торговые домики отлично справляются с созданием новогоднего настроения.

Паровозик как всегда готов взять на борт маленьких пассажиров.

Рядом с памятником Ленину расположился аттракцион: к вращающимся «лапкам» прикреплены самые обычные ватрушки, для безопасности предусмотрены спинки. Издалека аттракцион напоминает одного из монстров Лавкрафта.

На столбах, которые расположены у аллей на Стефановской площади, как всегда сияют рождественские венки.

В Кировском парке традиционно зажгли светодиодные елочные шары, которые висят на каждом фонаре по одноименной улице.

Напомним, новогодний салют в Сыктывкаре отменили. Такое решение приняла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на основании онлайн-опроса горожан и эпидобстановки в городе. Голосование показало, что 64,3% людей высказались против новогоднего фейерверка. «За» проголосовали 35,7% жителей. Всего же в ходе опроса поступило свыше пяти тысяч ответов. Деньги, которые закладывали на салют, направят на благоустройство.

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