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В Сыктывкаре исчезнет легендарный «Биг Бен»

В Сыктывкаре исчезнет легендарный «Биг Бен»

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов / Площадь «под часами»
Проект будет завершен к лету 2021 года

В Сыктывкаре собираются обустроить одно из самых популярных мест города - площадь «под часами». Когда планируется закончить работы? Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг рассказал, какие сооружения демонтируют и что построят.

 Владимир Рунг

На мероприятии, на котором побывал журналист портала PG11.ru, заявили, что площадь «под часами» планируют благоустроить к 2021 году. 

Сейчас на этой площади скучно и неинтересно, абсолютно нечем заняться. Мы планируем это исправить и сделать комфортное общественное пространство, где будет приятно проводить время, - отмечает Владимир Рунг.

Площадь «под часами»

Главный архитектор Сыктывкара заявляет, что планируется выложить около 4000 квадратных метров гранитным мощением, установить новые архитектурные сооружения, наладить освещение. Площадку будет видно в любое время суток.

Изюминкой площадки должны стать качели. Они не только для детей, ими смогут воспользоваться и взрослые. Одни качели будут располагаться со стороны бассейна, другие - со стороны зеленой зоны, - рассказывает архитектор.

План благоустройства площадки

По словам Владимира Рунга, благоустройство должно быть максимально комфортным для сыктывкарцев. Именно поэтому останутся все основные дорожные пути, чтобы людям не пришлось привыкать ходить «по-новому».

Рекламные банеры будут демонтированы. Часы заменят на новые, которые будут сочетаться стилистически с остальными объектами площадки. Карта города будет перемещена в другое место. Мы хотим убрать визуальные стены, которые отделяют это пространство, - рассказывать Владимир Рунг.

Стелла, посвященная олимпийцам

Главный архитектор заявляет, что планируется озеленение территорий. Здесь высадят хвойные породы, рябины. Это сделают для того, чтобы сохранить северный колорит. Основные архитектурные объекты, как «Я люблю Сыктывкар» и стелла, посвященная олимпийцам, останутся. 

Проект благоустройства площадки оценили в 121 миллион рублей. Владимир Рунг отмечает, что подрядчик, выполняющий обязательства - надежный, и должен выполнить работу в срок. На данный момент проведена вся электрика и сделаны дренажные работы, второй этап благоустройства начнется в начале 2021 года. 

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