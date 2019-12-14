Фото дня от сыктывкарки: Новый год все ближе

В Сыктывкаре продолжается подготовка к Новому году. Со дня на день в городе включат праздничную иллюминацию на улицах, на Театральной площади уже установили праздничный куб, на Стефановской - главную елку. А также в столице Коми вновь поставили новогодний шар, который так полюбился горожанам в прошлом году. Именно он и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@irina_beznosikova

Скоро Новый Год

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