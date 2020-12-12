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Новогодний салют в Сыктывкаре отменили

Новогодний салют в Сыктывкаре отменили

12 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В этом году в Сыктывкар не будет новогоднего салюта
Деньги, запланированные на пиротехническое шоу, направят на благоустройство

В Сыктывкаре отменили новогодний салют. Такое решение приняла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на основании онлайн-опроса горожан и эпидобстановки в городе.

Голосование показало, что 64,3% людей высказались против новогоднего фейерверка. «За» проголосовали 35,7% жителей. Всего же в ходе опроса поступило свыше пяти тысяч ответов. 

Деньги, которые закладывали на салют, направят на благоустройство:

- Практически все муниципалитеты республики отказались от организации новогоднего салюта. Сыктывкар не остался в стороне и поддержал коллег в этом решении. Все мы понимаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам проводить мероприятия, которые повлекут массовое скопление людей. Поэтому было принято решение перенаправить средства, заложенные на новогодний салют, на освещение двух спортивных площадок, которые пользуются популярностью, в том числе у молодежи. Средства пойдут не на зрелищное мероприятие, а будут долгосрочным вложением в развитие социально значимых объектов, - пояснила Наталья Хозяинова.

Также планируется обустроить катки в поселке Краснозатонский и в местечке Кочпон-Чит, чтобы жители могли заниматься физкультурой и спортом в непосредственной близости от мест проживания.

Напомним, «Про Город» провел собственный опрос на тему того, нужен ли горожанам салют. Тогда сыктывкарцы разделились во мнениях: одни считали, что фейерверк в 2020 году - это пир во время чумы, другие же уверены, что салют поможет на радостной ноте завершить этот тяжелый год. 

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Деньги Новый год

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