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Виктория Лопырева пригласит иностранцев на Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре

Виктория Лопырева пригласит иностранцев на Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре

03 декабря 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Виктория Лопырева снова станет лицом ежегодного фестиваля российской культуры «Матрешка», который пройдет 5 декабря в Дубае. Фестиваль проводится в ОАЭ с 2014 года, Виктория - «Мисс Россия» и посол ФИФА - продвигает на нем русскую культуру и туристический потенциал нашей страны. В этом году Лопырева расскажет иностранным участникам фестиваля о Чемпионате мира по хоккею с мячом. Спортивный турнир пройдет весной 2021 года в столице республики Коми Сыктывкаре, пишет «КП Коми».

- Карантинные меры, введённые большинством государств, создали множество препятствий для делового сотрудничества и экспорта российских товаров. В этой связи значение для коммуникации с деловым сообществом ключевых регионов, в частности Ближнего Востока, сложно переоценить, - подчеркнула Виктория Лопырева. - 5 декабря я особое внимание уделю Чемпионату мира по хоккею с мячом 2021. Пока неизвестно, смогут ли быть иностранные болельщики на играх, но спонсорам и партерам точно будем рады.

Помимо презентации Чемпионата мира по хоккею с мячом - 2021 вниманию гостей фестиваля будет представлен показ новой коллекции российского дизайнера Анастасии Задориной (разработавшей, в частности, форму для олимпийской сборной России), а также выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума.

Фестиваль российской культуры «Матрешка» проводится ежегодно в Дубаи под патронажем посла ФИФА Виктории Лопыревой. За многие годы он стал яркой площадкой для делового и культурного общения, традиционно собирая на свои мероприятия представителей международного бизнес-сообщества, известных российских производителей, деятелей культуры, искусства, моды и спорта. Фестиваль традиционно знакомит гостей из разных стран с творчеством российских исполнителей и дизайнеров. Помимо культурной программы фестиваль предоставляет производителям уникальные возможности для делового общения и продвижения своей продукции в ОАЭ и странах региона.

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Комментарии 2

03 декабря, 21:25 Хвост
Как при царском режиме. Элитарии, иностранцы, чинуши и народная масса где-то там за пределами. Только элитарии эти как князи из грязи.
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11 часов назад Горожанин
Хвост
Как при царском режиме. Элитарии, иностранцы, чинуши и народная масса где-то там за пределами. Только элитарии эти как князи из грязи.
За чей счет сей праздник???
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