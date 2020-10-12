«Люди думают, что мы — супергерои»: отряд «Лиза Алерт» провел встречу с новичками

Недавно в Ресурсном центре добровольчества Республики Коми прошла встреча-знакомство с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии.

На встрече собралось около десяти потенциальных будущих поисковиков. На входе всех просили обработать руки, надеть маски и выдали «памятки новичка».

История отряда

В самом начале встречи новичкам напомнили историю создания отряда. 13 сентября 2010 года в Орехоро-Зуево пропала четырехлетняя Лиза Фомкина и ее тетя. В течение пяти дней их практически никто не искал. Только когда информация о пропавших попала в интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком поздно. Если бы поиски начались хотя бы на день раньше, финал этой истории мог бы быть совсем другим. Потрясенные этой трагедией волонтеры – простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи и практически самостоятельно организовавшие поиски, – решили объединиться, чтобы подобное больше не повторилось. 24.09.2010 впервые прозвучала идея создания поисково-спасательного отряда. Спустя всего лишь 20 дней – 15 октября 2010 – ПСО «ЛизаАлерт» появился на свет.

В Республике Коми свой отряд «Лизы Алерт» появился 2 июня 2017 года при печальных обстоятельствах. Тогда в Печоре пропала девушка. Неравнодушные горожане объединились и вышли на поиски. К сожалению, девушку нашли погибшей. Но с тех пор чужая беда не остается без внимания простых людей.

Структура отряда

Главное для новичка — понять, что же такое «Лиза Алерт»:

отряд не имеет юридической регистрации;

не принимает денежные средства, однако с радостью примет помощь бумагой для ориентировок, топливом, навигаторами и прочими полезными для отрыда вещами;

занимается поисками пропавших людей;

все без исключения в отряде — добровольцы.

Огранизаторы встречи напомнили новичкам, что очень важно уметь сказать нет, ведь от уставшего поисковика проку нет, да и потерянную личную жизнь отряд вернуть не сможет.

Кто такой волонтер «Лизы Алерт»?

Чтобы быть частью большого поискового отряда, нужно точно быть уверенным в том, что ты хочешь и можешь безвозмездно помогать людям.

— Часто люди думают, что попасть в отряд может только супер-герой, специально обученный человек. нА самом деле это не так. Достаточно принять решение, — рассказали новичкам. Волотентер «Лизы Алерт» это:

ответственнный человек;

старше 18 лет;

любого пола, статуса, уровня благосостояния, вероисповедания.

Направления «работы»

Всего в отряде более 24 направлений. На встрече с новичками рассмотрели основные.

Новичковое

Это встречи, на которых людей знакомят с отрядом, рассказывают, как стать добровольцем и как можно помочь.

8800

Горячая линия «Лизы Алерт», на которой круглосуточно дежурят операторы. Волонтеры этого направления занимаются приемом входящих заявок от родственников и знакомых пропавших людей, заявок на лекции в разные учреждения, по абсолютно любому случаю, которые касаеся отряда, можно позвонить на горячую линию. Время «работы» на этом направлении определяется в зависимости от возможностей самого волонтера.

Инфогруппа

На последней «новичковой» с рассказом о направлении «Инфогруппа» выступиила инфорг Светлана ???.

— Работа инфоргов зачастую совершенно не видна. Они работают из дома и кажется, будто они и вовсе не участвуют в поиске человека, но без их действий не запускается ни один поиск.

Инфорг звонит заявителю, выясняет подробности, успокаивает родственников пропавшего человека, генерирует задачи. Они же создают ориентировки и работают с ведомствами, ищут кинологов, коней, беспилотники.

Школа Лиза Алерт

Это единственное направление, которое никак не занимается поисками. Его задача — профилактика случаев пропажи людей: лекции для школьников и их родителей, работа с инструкторами. К сожалению, в период ограничений из-за коронавируса такие встречи не проводятся, но отряд планирует начать делать это онлайн.

Конное

Новичкам рассказали, что это направление бывает очень полезным тогда, когда поиск ведется в непроходимой местности. Там, где не проедет автомобиль и не сможет пройти человек — пройдет конь. Кроме этого, с лошади проще заметить человека, если он лежит в высокой траве.

Регистраторы

Это люди, которые выполняют всю административную работу на поисках. От этого же человека зависит то, какая атмосфера царит на поиске. Регистратор не только ведет учет новоприбывших и тех, кто отправляется в лес или возвращается, но и старается наладить контакт с каждым волонтером, чтобы сделать поиск как можно более эффективным. Регистратор должен быть ответственным, коммуникабельным, стрессоустойчивым и, что очень важно, регистратор должен иметь разборчивый почерк, чтобы не возникало проблем с пониманием того, сколько людей всего на поиске, сколько ушло в лес, сколько вернулось, а кого отряд еще ждет. На сегодняшний день в Сыктывкаре только один регистратор.

Старшие поисковых групп

Это главные люди в лесных поисках. Лес для «прочеса» делится на квадраты 500*500 или 200*200 квадратных метров. Все прибывшие на поиск добровольцы длятся на группы, так называемые «лисы». Каждой «лисе» выдается задача — один квадрат. В каждой поисковой группе есть старший — этот человек несет на себе всю ответственность за выполнение задачи. СПГ должен:

записать всех поисковиков своей группы в блокнот (ФИО и ноера телефонов);\

осмотреть добровольца, чтобы понять, подходит ли его одежда для поиска;

СПГ вправе отстранить волонтера от поиска, если его одежда не соответствуем местности поиска;

объяснить поисковикам задачу;

выдать необходимое оборудование;

координировать работу «лисы» со штабом.

Важно: поисковики не подходят к найденному ближе чем на 10 метров! Решение подойти принимает старший после того, как на расстоянии оценит обстановку, расспросив человека или поняв, что «потеряшка» не опасен/без сознания.

Радиосвязь

Специалисты этих направлений делают все, чтобы поисковики могли легко связаться друг с другом и со штабом.

Картография

Оперативные картографы прибывают в штаб, «заливают» в навигаторы треки, сетки, просматривает карты, делает все, чтобы поисковики точно знали, куда и как идти. После того, как поисковики возвращаются, их треки сливаются, чтобы проверить, что все квадраты «прочесаны» хорошо и нигде нет больших разрывов.

БПЛА

Беспилотные летательные аппараты позволяют осмотреть место поиска с высоты птичьего полета даже там, куда невозможно добраться пешком или на автомобилях. Фотографии с дронов просматривают специально обученные люди. Если на какой-то из них обнаруживается что-то, похожее на человека, то по координатам этого объекта высылают «лису», чтобы проверить, что там. Дроны должны быть обязательно зарегистрированы в Росавиации.

СМИ

Люди из этого направления занимаются публикацией постов с информацией о поисках и новостях отряда в социальных сетях.

Все, что человек увидел на поисках: какие были найдены артефакты, как нашли человека, в каком состоянии, где нашли, почему и при каких обстоятельствах он пропал — все это остается в отряде. Волонтер не имеет права распространять информацию о поисках, чтобы не разрушить жизнь пропавшего.

С представителями СМИ общаются только специально обученные люди.

Группа коротких прозвонов

Специалисты этого отряда занимаются прозвоном больниц, моргов, полиции. Зачастую поиск человека заканчивается на ГКП.

Вступить в отряд может любой человек старше 18 лет. Если вы хотите стать добровольцем, обратитесь к инфоргу отряда в вашем регионе или позвоните на горячую линию — вам обязательно помогут и объяснят, что нужно делать.

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