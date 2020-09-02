Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей

Помните сыктывкарца, который за сутки спас четырех человек? За такой поступок ему вручили 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в фонде «+7».

Впрочем, сам горожанин героем себя не считает и реагирует на такое внимание очень скромно:

- Не люблю про это говорить и не хочу этим хвастаться… Не успел вовремя свалить — заметили меня. Надо так — сделал свое дело и ушел спокойно. Хотя сам я жалею, что люди друг к другу относятся не так, как раньше, все какие-то озлобленные стали. Вроде столько людей купается, а никто не помогает: говорят, что "никто не кричал". Но тонущий человек не кричит. Он — как поплавок — вверх-вниз ныряет и только руками машет. Я увидел, за руку схватил и вытащил, — рассказывает Владимир Телепин. — Сам я еще в школу не ходил, а уже умел плавать. В бассейне могу проплыть 50 метров под водой, но это не моя работа. Работал я слесарем-механиком по ремонту лесозаготовительной техники. Потом нес воду в ведрах, поскользнулся так, что ноги остались, а спина на 180 градусов повернулась. Пока спину лечил, на мое место взяли другого человека. Теперь без работы в 53 года остался. Спасает, что работает супруга, потому что на пенсию уходить рано, а льготы, которую дают, не хватает, - рассказывает горожанин.

Напомним, 9 июля Владимир Телепин отдыхал на пляже, но этот день оказался не самым обычным для горожанина: сначала он спас мужчину с мальчиком, а затем – двух девочек. Между происшествиями прошло всего около получаса.

Позже о случае узнал фонд «+7» и номинировал его на премию «Человек-поступок». В финальной части конкурса был использован генератор случайных чисел, который и выбрал обладателем июльской награды Владимира Телепина: от фонда ему было переведено 100 тысяч рублей.

- Для нас денежная премия — это один из способов сказать спасибо. Я не считаю, что это больше или важнее, чем одобрение и благодарность других людей, но могу предположить, что на эти деньги человек может сделать что-то хорошее для себя или своих близких. Важно сказать, что мы ни в коем случае не оцениваем таким образом спасенные жизни и поступки, - комментирует президент фонда Кирилл Тимофеев.

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