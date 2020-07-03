Библиотекарь из Сыктывкара путешествует по России на мотоцикле

Пока огромное количество людей размышляет над тем, как же провести отпуск, кто-то уже готовится к следующему потрясающему путешествию. Портал PG11.ru побеседовал с сотрудницей Юношеской библиотеки Светланой Чесноковой, которая лежанию на диване в свободное время предпочитает путешествия по России на мотоцикле.

Светлана рассказала, что первый раз села за руль мотоцикла еще в 90-х годах:

- Первый мотоцикл, на котором я ездила, был «Минск». Ездила только по республике, свой сезон начинала с марта месяца, когда снег еще лежал.

В 2009 году Светлана познакомилась с местными мотоциклистами:

- Это было мото-сообщество «Кривой шатун», постепенно эти ребята приняли меня в свою теплую компанию. Я купила свой первый,собственный, уже японский мотоцикл Honda CB400, на котором и сделала первый мото прохват на мото-фест Берег Маугли, который проходил в городе Павлово на реке Оке Нижегородской области. А всего лишь хотела проводить ребят до Кирова, вернуться домой, но Саша Мамонтов (Фанкар) предупредил, чтобы на всякий случай взяла с собой необходимые вещи. Так и уехала с ними до Нижнего Новгорода, о чем ни капельки не жалею. Это абсолютно другие впечатления, ощущения от путешествия, от дорог, от общения, знакомств, приключений, палаточных городков, от людей со всей России.

Светлана поделилась, что новый мир захватил ее целиком и полностью:

- Что называется, заразилась. Я о таком и мечтать не могла! Начались серьезные зимние подготовки на лето, я стала продумывать, куда поеду, куда хочу, что хочу увидеть.

Самый сложный вопрос, с которым столкнулась мотопутешественница: «С кем же ехать?»:

- Решила, что могу путешествовать и одна, главное подготовить технику, быть на связи с надежными друзьями, которые в случае чего подскажут. Есть ребята, которые по сей день отслеживают, где я еду, чтобы сообщала, говорила, звонила им, все ли в порядке. Я очень им благодарна. Так и стала ездить одна.

В 2014 году сын Светланы ушел на службу в армию на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»:

- Я решила во время прибытия крейсера в Мурманский порт навестить сына. Но тут уже меня сопровождали суровые парни, которые направлялись на свой мотофест в Мурманской области. Им тоже большой респект. На месте была на третий день поездки. Ночевали в гостиницах, питались в кафешках, все цивильно, тепло и уютно, недорого.

Светлане удалось увидеть все красоты Карелии: камни, леса, затем мурманские горы с заснеженными вершинами:

- Пожалуй, это и есть мое главное путешествие в жизни. Навестила сына, командующий состав был сильно удивлен, что я на мотоцикле приехала. Обратно ехала одна.

Сыктывкарка рассказала, что по дороге назад с ней произошла самая смешная нештатная ситуация за все время путешествий:

- Я случайно выключила кнопку зажигания, которой практически не пользуюсь, думала, что мотоцикл сломался. Не паниковала нисколько, через минут 20 случайно, опять же, включила и поехала дальше, только напугала ребят своих по телефону.

Мотоциклистка поделилась, что ни одного мотопутешествия не случилось бы без помощи ее друга и наставника:

- Есть у нас в Сыктывкаре, как я его называю, наш Сэнсэй, звать его Руслан Босота (Руслан Бирюков), который и обслуживает мой мотоцикл. Техника любит одни руки, без этого человека не видать мне никаких путешествий, как собственных ушей. Он мото-маньяк-умница, я была бы не против, если бы у этого человека было бы ещё пару золотых рук и запасной мозг, чтобы его хватало на всех мотоциклистов. Он всегда куда-то летит: то дедушке на дороге помочь, то нам, девочкам, которые не на ту кнопочку нажали. Респект Русе, сил ему и здоровья хочу пожелать.

Сейчас Светлана ездит на Honda CB 600 Hornet:

- В какой-то год я выставила этот мотоцикл на продажу и хотела пересесть на «чоппер», но сэнсэй Босота отговорил и сегодня я не могу понять, как же мне такое решение вообще могло прийти тогда в голову. Меня все устраивает, отличный мотоцикл.

Светлана призналась, что, несмотря на частые поездки, ей всегда ужасно хочется вернуться домой:

- Почему-то захотелось в Беларусь. Поехала, на третий день путешествия была на месте, красота, дорогая, по их меркам, гостиница, центр города Гомель. В соцсетях уже ребята из местной мототусовки зовут встретиться, а я практически не выходила из гостиницы, страшно скучала по дому и на следующий день выехала домой. Многие мотопутешественники и не только покрутили у виска пальцем, а мне аж до слез хотелось домой. Это и есть моя главная проблема. Меня уже и муж ругает: куда несешься, отдохни, погуляй по городу, сходи куда-нибудь, не надо сломя голову ехать домой, все дома нормально.

Как подмечает сыктывкарка, по пути неважно куда, в какую сторону, в какой город, самое главное - это люди:

- Все разные, но добрые, дальнобойщики всегда подскажут, какой дорогой лучше, посоветуют, никакой карты не надо. Если по дороге встречаешь много машин-дальнобойщиков, значит, на пути есть хорошее кафе, хорошая гостиница.

Раньше Светлана проезжала 600-800 километров в день:

- Было тяжело, потом поняла, что не надо нестись как угорелая, что я сама себе хозяйка, меня никто не торопит.Сейчас не делаю в день больше 500 километров. Самое то. А если в дороге уставать начинаешь и не делаешь остановки для отдыха - начинаешь косячить, пропускать знаки, не чувствуешь скорость, совершаешь неправильные обгоны, а домой нас ждут в целости и сохранности, это главное.

В дорогу путешественница берет всю необходимую экипировку, дождевик, теплые вещи, дамскую косметичку для личной гигиены, и деньги. Светлана уже побывала в Казани, Йошкар-оле, Чебоксарах, Вологде и в других городах, которые были по пути ее маршрутов, когда ехала далеко. В среднем каждое путешествие отнимает у горожанки семь дней:

- Самое продолжительное путешествие было, когда я ездила на свадьбу к крестнице в Липецк. Я отправилась в путешествие на целых две недели, поела через друзей в Санкт-Петербурге, а потом уже в Липецк и домой. Получилось такое небольшое кольцо.

Сейчас у сыктывкарки появились единомышленницы, которые тоже ездят на мотоциклах:

- Девушки-красавицы, с двумя из них мы уже сделали вместе прохваты, с Олей, Оксаной. Уже не так скучно в пути, да и с парнями сложнее выбрать скорость, они пошустрее, а с девочками очень уютно, понимаем друг друга лучше, это немаловажно в путешествиях.

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