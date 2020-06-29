«Мы были на пароме больше трех часов»: как мэрия Сыктывкара решает вечную проблему жителей заречья?

На переправе из заречных поселков Сыктывкара уже несколько раз на мель садились паромы. Люди опаздывали на работу и писали жалобы. Портал PG11.ru выяснил, как мэрия решает проблему передвижения людей.

Еще в конце мая жители заречных поселков Сыктывкара начали жаловаться в рубрике «Народный контроль» на то, что люди опаздывают на работу из-за плохой организации движения катера:

- «Усть-Сысольск» обсох 26 мая! Жителей поселка Седкыркещ, Озел, Трехозерка паром вез с большим опозданием, а не по расписанию. Хорошо, что не было дождя, так как на пароме в каюту влезает 15-20 человек, остальные едут под открытым небом, это около 100 человек. Едут стоя, продолжительность пути 1 час 15 минут. Негодование жителей понятное, ведь и так каждое утро встаем в 4.30, а возвращаемся в 19.30, а вчера приехали в 21.00. Заранее была информация, что катер 25 мая будет заправляться, но этого не произошло, причины для нас одни. Отношение подрядчиков и властей к нам однозначно наплевательское, нет никакой организованности. Не умеют работать в период проблем быстро, налаженно и для людей. А главное, по моим фото видно, как люди с большим опозданием едут на пароме, а «Усть-Сысольск», уже заправившись, едет за паромом. Стыд и срам всем тем, кто создает для нас, жителей зареченских поселков, такие нечеловеческие условия.

На этом проблемы не закончились. Жалобы на застревания катера, высадку пассажиров в самых неподходящих местах начали сыпаться в огромных количествах.

23 июня теплоход «Усть-Сысольск» сел на мель. Он не доехал практически 100 метров до Седкыркеща. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Надежда Дорофеева. На борту находилось 16 пассажиров, которые возвращались с ночной смены.

- Пока теплоход не могут снять с мели, для жителей организовано бесплатное автобусное сообщение до Трехозёрки. Оттуда добраться до города можно будет катером «В-114» - он обладает меньшей осадкой. Однозначно, место причала в Седкыркеще для «Усть-Сысольска» теперь будет изменено. Как сообщает глава посёлка Юрий Пелевин, водный маршрут проложат от Доручастка до Трёхозерки или старого кладбища, - сообщила Надежда Дорофеева.

25 июня жители сыктывкарского поселка Седкыркещ снова не смогли добраться до работы. Утром пассажирский теплоход «Усть-Сысольск», который ехал из Сыктывкара, застрял посредине реки. На этот раз причиной стало не обмеление русла, а отсутствие топлива в баках. Как сообщили местные жители, на «спасение» пассажиров из Трехозерки выехал катер, на который и пересадили людей. На теплоходе ехали, в том числе, дети и пенсионеры, учителя, всего около 20 пассажиров.

Сыктывкацы начали придумывать решения проблемы прямо в комментариях к жалобам и статьям:

Кузя Домовёнок

- Реки надо чистить и углублять каждый год земснарядами! Раньше четырехпалубные пароходы в каждую деревню плавали и метеоры в каждый район летали. Каждый день зимой тоннами песок на город валят и размазывают набережную по дну реки. Денег у них нет, но на всякую ненужную никому ахинею типа коровы и корабля за 10 миллионов средства находят.

Валентина Клочкова

- Бедные, другого слова нет, из года в год одно и тоже, как будто вы не люди. Тут, по-моему, один выход: собрать все письма которые писали в мерию, подколоть туда же их отписки, и прямым ходом в прокуратуру. Сколько можно страдать от их нерасторопности, прямо геноцид какой-то.

Опрос

Также портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, сколько подписчиков застревало на пароме.

В комментариях люди продолжили обсуждать новые случаи застревания паромов и катеров.

Что об этом думает мэрия?

23 июня пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, что мэрия столицы оперативно проработала схему транспортного обеспечения жителей заречных поселков:

- Это связано с существенным обмелением реки Вычегды в районе переправы в Алёшино, из-за чего сегодня утром на мель сел пассажирский паром «Усть-Сысольск». Вопрос на личном контроле держит мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Эвакуация пассажиров парома произведена силами городских спасателей. При этом градоначальник раскритиковала скорость работы оперативных и коммунальных служб, из-за чего людям пришлось долго ждать высадки на берег. Наталья Хозяинова поручила отработать взаимодействие.

Также в мэрии сообщили, что ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реке Вычегда, на тот момент ее уровень составлял 61 сантиметр, чего в июне не происходило много лет. В связи с этим «Усть-Сысольск» начал курсировать по маршруту «Седкыркещ - Доручасток» по следующему расписанию:

из п.Седкыркещ: 6:00; 8:30; 10:50; 13:00; 15:00; 17:15; 19:30

из г.Сыктывкар: 7:00; 9:30; 11:45; 13:50; 16:00; 18:10; 20:30

От Детского мира до Доручастка организовали пассажирские перевозки для жителей заречных посёлков. Указанная схема транспортного обеспечения будет действовать до наступления благоприятной для судоходства обстановки на переправе в Алёшино.

24 июня мэрия сообщила, что вода упала ещё на два сантиметра и минимальная глубина реки составляет 65 сантиметров.

- Этого недостаточно для возвращения пассажирского парома «Усть-Сысольск» на курсирование по маршруту «Алёшино – Седкыркещ». Необходимая глубина для осуществления безопасных и бесперебойных перевозок составляет 80 сантиметров.

Сейчас мониторинг глубин проводят ежедневно. Также мэрия проводит повторный аукцион по закупке судна на воздушной подушке.

Его задействуют для обеспечения транспортной доступности Седкыркеща и других заречных посёлков. Ранее закупка планировалась в марте, однако тогда аукцион не состоялся из-за пандемии коронавируса, в результате чего не нашлось заинтересованной в поставке фирмы.

Как пояснили в управлении ЖКХ, по прошествии времени вопрос был поднят повторно. Поскольку отрасль постройки таких судов возобновила работу, было принято решение о проведении соответствующего аукциона. Повторно закупку на изготовление судна объявят в ближайшее время. С учётом аукциона и временем на изготовление судна катер поступит в город и приступит к работе ориентировочно в ноябре. Он позволит усилить имеющийся в управлении МКП «Жилкомсервис» речной флот, в особенности – в период ледостава и паводка.

Судно на воздушной подушке «Кайман-10» рассчитано на перевозку 10 пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя суммарной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и баллоне надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Максимальная скорость по льду составит 100 км/ч, по снегу – 90 км/ч и 80 км/ч по воде. Цена катера вместе с прицепом для его перевозки составит в районе 4,5 млн рублей.

Кроме этого, эксперты готовят предложение по мосту в сыктывкарском Алешино. Представители администрации вместе с руководителем котласской компании «Сталкер» Андреем Кузнецовым 26 июня выезжали на переправу в Алёшино. Архангелогородцы имеют опыт изготовления и монтажа понтонных мостов в Республике Коми. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» сообщила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

- Конкретное предложение по модели моста, ведь река судоходная, ждём через две недели, так что маленькими шагами идём к реализации мечты жителей Седкыркеща. Такого обмеления Вычегды в июне не было давно, обычно река мелеет в августе, ещё месяц назад вода заливала дорогу к переправе в Алёшино, а уже сейчас «Усть-Сысольск» садится на мель, - пишет руководитель города.

Как пояснила Наталья Хозяинова, возмущенные жители Седкыркеща забросали администрацию сообщениями: нужен мост. С этим сложно не согласиться, говорит мэр. Еще в 2018 муниципалитет заключил контракт с институтом Комимелиоводхозпроект, чтобы понять, как ведет себя русло реки, и выбрать оптимальное место для обустройства переправы. Такое обоснование было подготовлено в 2019 году.

- Но переправляться нужно сейчас и многим несколько раз в день. Весной мы планировали приобрести пассажирский катер на воздушной подушке, но коронавирус, к сожалению, внёс свои коррективы, аукцион не состоялся. Я обратилась за помощью к врио главы РК Владимиру Уйба, который сразу откликнулся и связался с руководством корпорации «Ростех». Катера на воздушной подушке в дефиците и нашли их только в Карелии. Будем дальше работать и по мосту, и по катерам, - сообщила Наталья Хозяинова.

Какие меры будут приняты?

Также по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров водного транспорта. Поводом послужили публикаций в СМИ о том, что теплоход «Усть-Сысольск» дважды, 23 и 25 июня, сел на мель на реке Вычегде с пассажирами на борту. Осуществляет эти перевозки муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис». По результатам проверки, при наличии оснований, будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования. Ситуация на личном контроле прокурора. Власти Сыктывкара расторгнут договор с подрядной организацией, которая занимается заправкой пассажирского теплохода «Усть-Сысольск».

Решение расторгнуть контракт принял «Жилкомсервис». Нового подрядчика уже нашли. Для расследования случившегося создана специальная комиссия. На предприятии проводится проверка, по результатам которой будут сделаны выводы о действиях подрядчика и персонала, который обслуживал судно. Сейчас теплоход «Усть-Сысольск» снова курсирует.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как вы думаете, катер на воздушной подушке поможет решить проблему мелей или стоит углублять реку? Как бы вы поступили? Пишите в комментариях!