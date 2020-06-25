В Сыктывкаре теплоход «Усть-Сысольск» второй раз за неделю застрял на реке

Жители сыктывкарского поселка Седкыркещ 25 июня снова не смогли добраться до работы. Утром пассажирский теплоход «Усть-Сысольск», который ехал из Сыктывкара, застрял посредине реки. На этот раз причиной стало не обмеление русла, а отсутствие топлива в баках, пишет «Комиинформ».

Как сообщили местные жители, на «спасение» пассажиров из Трехозерки выехал катер, на который и пересадили людей. На теплоходе ехали, в том числе, дети и пенсионеры, учителя, всего около 20 пассажиров.

Напомним, 23 июня теплоход «Усть-Сысольск» сел на мель, не доехав практически 100 метров до Седкыркеща. Мэрия столицы Коми оперативно проработала схему транспортного обеспечения жителей заречных поселков. В Сыктывкаре организовали новый автобусный маршрут, чтобы довозить людей до другой переправы.

К слову, п словам жителей, они все равно опаздывают на работу, поэтому новый маршрут теплохода им не подходит. А автобус «Росгосстрах-переправа Геологов» не соблюдает расписание и уезжает от остановки раньше обозначенного времени на 7 минут.

В администрации Сыктывкара отметили, со сложившейся ситуацией сейчас разбираются специалисты. Тем временем 29 июня глава поселка Юрий Пелевин встретится с местными жителями, чтобы выработать совместное решение. Люди направили в различные органы власти письмо с просьбой рассмотреть на переправе в Алешино установку понтонного моста.

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