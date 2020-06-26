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«Забытые земли»: фотоотчет из заброшенной колонии строгого режима в Коми

«Забытые земли»: фотоотчет из заброшенной колонии строгого режима в Коми

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото: Дарья Ухань
Иконы, которые остались в местном храме, в основном написаны бывшим заключенным Маратом Фаттаховым

В Удорском районе Коми стоит заброшенный храм. Он находится на территории бывшей исправительной колонии строгого режима, которая, как говорят местные, была построена для отъявленных рецидивистов. Подписчица PG11.ru Дарья Ухань решила посетить ее и поделилась взглядом на забытое всеми место изнутри. Получилось до дрожи атмосферно.Известно, что строительство храма началось в 2008 году. Его инициировали сами заключенные. Они собственноручно сложили сруб храма, сделали отделку и роспись. Все иконы рукотворные. В основном они были написаны бывшим заключенным Маратом Фаттаховым. Сама церковь посвящена святому Николаю Чудотворцу. Кроме того, она была построена без единого гвоздя. Возле храма находится 15-метровая звонница, которую колонии подарила Московская епархия. Всю церковную утварь безвозмездно предоставил Храм Святителя Стефана Пермского города Ухты.После того, как строительство закончилось, церковь освятил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Он также вручил сотрудникам исправительной колонии №35 медали святого Стефана Пермского второй степени. Осужденные же получили архиерейские грамоты. Однако сейчас храм бездействует.

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