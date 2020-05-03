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Малообеспеченным жителям Коми выдадут земельные участки под картошку

Малообеспеченным жителям Коми выдадут земельные участки под картошку

03 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Также они получат деньги на посевной материал

Начиная с этого года малоимущих жителей Коми будут обеспечивать участками для посадки картофеля. Получить землю можно будет в заявительном порядке. Об этом сообщил в своем видеообращении временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

В правительстве Коми продолжают разрабатывать меры поддержки социально незащищенных граждан республики. На днях стало известно, что наряду с продуктовыми наборами для школьников и овощами для пенсионеров начиная с этого года их будут обеспечивать также землей. Правда, выделяться она будет не для свободного использования.

Суть нововведения раскрыл 1 мая временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Как пояснил он, участки гражданам будут выдавать для того, чтобы они могли выращивать на них собственный урожай - прежде всего, картофеля.

Деньгами на приобретение посевного материала людей также планируется обеспечить. Для их получения - как и для получения права пользоваться землей - будет достаточно просто подать заявление. Сделать это сможет житель любого муниципального образования республики, признанный в установленном порядке малоимущим.

Для того, чтобы новая мера начала работать, властям региона остается лишь продумать эффективный механизм выдачи денег и участков. Сделать это чиновники планируют уже в ближайшее время - в противном случае население в этом году не успеет воспользоваться возможностью посадить картофеля на муниципальной земле.

Напомним, ранее Владимир Уйба уже ввел разовую выплату в размере 5 000 рублей всем жителям Коми, потерявшим работу и лишенным права на получение максимального пособия от центров занятости, а также распорядился продлить на май действие социальных проездных, приобретенных льготниками республики в апреле.

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