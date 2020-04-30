Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Стало известно, куда обращаться сыктывкарцам, чтобы получить бесплатные свежие овощи

Стало известно, куда обращаться сыктывкарцам, чтобы получить бесплатные свежие овощи

30 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Уже доставили 15 тонн огурцов и помидоров

Одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые вынуждены оставаться дома на время самоизоляции в период пандемии, доставляют бесплатные свежие овощи. Но в редакцию портала PG11.ru поступало много сообщений с вопросами о том, как их получить, поэтому мы решили в этом разобраться.

Как рассказали в тепличном комплексе «Сосногорский», первая поставка овощей для пенсионеров состоялась 13 апреля. Сыктывкарцам овощи передаются через три центра социальной защиты: государственный, центр «Жизнь» и Госпиталь ветеранов. 

В центре социальной защиты населения «Жизнь» рассказали, что передачей овощей для их подопечных занимаются социальные работники, а каждый получатель им известен и работники центра отлично знают, кому действительно нужна подобная помощь.

Передачей овощных наборов также занимаются волонтеры организации «Молодая гвардия». И.о. руководителя Руслан Байрамов рассказал, что базы нуждающихся в помощи формирует государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», а потом уже передает информацию социальным работникам и волонтерам. Руслан также отмечает, что люди переживают из-за того, что их персональные данные якобы каким-то образом сообщаются волонтерам, но это совсем не так. 

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми рассказали, что в настоящее время уже более 15 тонн овощей поставлено в социальные центры Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Сосногорска и Княжпогосткого района.

- Пенсионеры, нуждающиеся в соцобеспечении, получают не менее 2 кг овощей на одного человека. Помощь в доставке и распределении продукции оказывают привлеченные волонтеры. Заявленные предприятием объемы продукции на благотворительные цели позволяют охватить больше муниципальных районов, поэтому региональными властями прорабатывается вопрос по организации доставки овощей и в другие муниципалитеты.

Также в Минсельхозе сообщают, что эта гуманитарная помощь для пенсионеров старше 65 лет будет предоставлена на весь период самоизоляции, а по вопросам адресной доставки свежих овощей предлагают обращаться в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Если вы имеете право на получение овощного набора, но еще не получили его, вы можете обратиться по номерам «горячей линии» государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»: 8 908 719 64 91 или 8 800 200 34 11

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус

Читайте также: В Сыктывкаре пустят городские дачные автобусы

Следующая новость

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Стало известно, куда обращаться сыктывкарцам, чтобы получить бесплатные свежие овощи Читать
вчера
«Я стал танцором из-за испорченной одежды»: исполнители из Сыктывкара рассказали о творческом пути Читать
27 апреля
Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

28 апреля
Сидим дома: в России продлили режим самоизоляции
22 апреля
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru