Стало известно, куда обращаться сыктывкарцам, чтобы получить бесплатные свежие овощи

Одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые вынуждены оставаться дома на время самоизоляции в период пандемии, доставляют бесплатные свежие овощи. Но в редакцию портала PG11.ru поступало много сообщений с вопросами о том, как их получить, поэтому мы решили в этом разобраться.

Как рассказали в тепличном комплексе «Сосногорский», первая поставка овощей для пенсионеров состоялась 13 апреля. Сыктывкарцам овощи передаются через три центра социальной защиты: государственный, центр «Жизнь» и Госпиталь ветеранов.

В центре социальной защиты населения «Жизнь» рассказали, что передачей овощей для их подопечных занимаются социальные работники, а каждый получатель им известен и работники центра отлично знают, кому действительно нужна подобная помощь.

Передачей овощных наборов также занимаются волонтеры организации «Молодая гвардия». И.о. руководителя Руслан Байрамов рассказал, что базы нуждающихся в помощи формирует государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», а потом уже передает информацию социальным работникам и волонтерам. Руслан также отмечает, что люди переживают из-за того, что их персональные данные якобы каким-то образом сообщаются волонтерам, но это совсем не так.

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми рассказали, что в настоящее время уже более 15 тонн овощей поставлено в социальные центры Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Сосногорска и Княжпогосткого района.

- Пенсионеры, нуждающиеся в соцобеспечении, получают не менее 2 кг овощей на одного человека. Помощь в доставке и распределении продукции оказывают привлеченные волонтеры. Заявленные предприятием объемы продукции на благотворительные цели позволяют охватить больше муниципальных районов, поэтому региональными властями прорабатывается вопрос по организации доставки овощей и в другие муниципалитеты.

Также в Минсельхозе сообщают, что эта гуманитарная помощь для пенсионеров старше 65 лет будет предоставлена на весь период самоизоляции, а по вопросам адресной доставки свежих овощей предлагают обращаться в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Если вы имеете право на получение овощного набора, но еще не получили его, вы можете обратиться по номерам «горячей линии» государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»: 8 908 719 64 91 или 8 800 200 34 11

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