Итоги недели в Коми: новый руководитель минздрава, карантин в четырех городах и цифровые пропуска

Прошедшая неделя в Коми запомнилась целым рядом интересных событий. Среди них были и важные назначения, и новые законы, и шокирующие инциденты. Портал PG11.ru представляет вниманию читателей дайджест самых читаемых новостей уходящей недели.

Начало новой недели запомнилось общественности Коми в первую очередь новыми кадровыми перестановками в местном правительств е . В понедельник, 20 апреля, временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба подписал распоряжение, в соответствии с которым вместо Виктори и Филин руководителем регионального министерства здравоохранения назначается Борис Александров. Это стало хорошей новостью для многих жителей Коми, знакомых с нелестными отзывами о работе Филин на ее прошлой должности .

В тот же день, 20 апреля, Владимир Уйба подписа л и еще один важный документ - постановление Правительства Республики Коми о расширении ассортимента бесплатных продуктовых наборов для учащихся и их увеличении . Отныне помимо уже привычных круп, макаронны х издели й и консервов в пайки будут входить также овощи и фрукты, хлебобулочные изделия и сухофрукты. На увеличение наборов из регионального бюджета будет выделено почти 100 миллионов рублей .

Н о не очень хороших новостей в начале недели тоже хватало : в тот же понедельник, 20 апреля, стало известно, что коронавирус добрался до Сысольского района Коми. Инфекцию обнаружили в анализах двоих местн ых жител ей , один из которых не так давно посещал Сыктывкар , а второй является контактным лицом первого. Кроме того, в поле зрения вирусологов попал один местный житель, некоторое время назад заболевший двусторонней пневмонией. Для уточнения диагноза мужчину отправили в Сыктывкар .

Между тем забот у медиков Коми было предостаточно и без больных коронавирусом . Так, вечером во вторник, 21 апреля, они выезжали на жесткое ДТП, произошедшее на трассе «Вятка». Единственным пострадавшим в нем оказался 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112. Проезжая о коло 21. 00 784- й километр дороги, мужчина не справился с управлением и врезался в прицеп «МАЗ а », припаркованн ого на обочине. В результате столкновения легковушку смяло. Водителя пришлось доставать из салона с помощью специальных инструментов .

На р асширение географии распространения «короны» в Коми просто не могли не отреагировать местные власти. В среду , 2 2 апреля, Владимир Уйба выступил перед гражданами с очередным видеообращением, в котором объявил, что часть муниципальных образований региона придется закрыть на карантин. Пока что в список попали только города, в которых нет или почти нет инфицированных: Ухта, Печора, Усинск и Воркута. Всех въезжающих в эти города будут в обязательном порядке изолировать на две недели .

Продумывая новые меры противодействия коронавирусу, введением карантина в ряде населенных пунктов Коми власти региона решили не ограничи ваться . 2 2 апреля Владимир Уйба также подписал указ об электронных пропусках. В период действия на территории Коми режима повышенной готовности их будут обязаны получать все сотрудник и всех предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых не приостановлена в республике , а также водители служебного транспорта .

В тот же день, 22 апреля, в столице Коми произошло жестокое убийство. Совершил его, согласно обнародованным данным, жилец одного из домов на улице Карла Маркса. А убитой оказалась его соседка. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Пока что известно лишь то, что свое злодеяние мужчина совершил на почве ссоры, и что незадолго до трагических событий он выпил. К настоящему моменту сыктывкарец уже успел побывать в суде, где ему избрали меру пресечения - арест сроком на два месяца .

Наконец, 22 апреля ознаменовалось неприятным сюрпризом для многих сыктывкарских автолюбителей. Именно в этот день ОАО «Сыктывкарский Водоканал» начало земляные работы на улице Маркова. Ограждения, перекрывающие проезжую часть по всей ее ширине, сейчас выставлены напротив Центра социальных технологий. Открыть дорогу для движения планируют не раньше позднего вечера 30 апреля. До этого времени любителям покататься в том районе придется вносить в свои маршруты коррективы .

В четверг, 23 апреля, сыктывкарцы вспомнили о позабывшейся на фоне пандемии коронавируса извечной проблеме - набегах диких зверей. Произошло это «благодаря» одному инциденту, имевшему место поселке Краснозатонском. Г лубокой ночью, около 1.00, туда наведался самый настоящий волк. Судя по всему, хищник надеялся чем-то поживиться. Но увы, его планам не суждено было сбыться: когда он прогуливался у одного из домов, его учуяла сторожевая овчарка. После короткой стычки, попавшей на видео, волк ретировался .

Пятница , 24 апреля, принесла хорошие новости промысловикам Коми. В этот день Владимир Уйба подписал указ об открытии на территории республики долгожданного весеннего охотничьего сезона. Как признался сам врио главы, решение разрешить промысловую деятельность далось ему нелегко - дебаты о его целесообразности продолжались в «желтом доме» до позднего вечера. В итоге стороны сошлись на том, что охотиться будет разрешено только жителям Коми, и только без посторонних лиц .

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»