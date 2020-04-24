В Сыктывкаре собака на привязи осталась один на один с волком

В Сыктывкаре собака на привязи осталась один на один с волком24 апреля 2020
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Четвероногий сторож спугнул серого, но и сам не на шутку струхнул
В столичном поселке Краснозатонский расхаживал ночной гость. Об этом жители узнали с камеры видеонаблюдения, которая смотрела прямо на будку сторожевого пса. Об этом горожане рассказали в Сети.
Ролик, снятый 23 апреля, опубликовал один из жителей поселка. На записи видно, что к сторожевому псу посреди ночи подошел дикий зверь, значительно крупнее собаки. Четвероногий охранник с опаской глядит на гостя, а затем начинает метаться из стороны в сторону и оаять, после чего непршенный визитер сбегает восвояси. В том, что это был волк, автор усомнился, но комментаторы заверили его, что это вовсе не бродячий пес.
Кстати, о животных. Совсем недавно в конном центре Сыктывкара верблюдица Лейла родила верблюжонка от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Детеныша назвали Альтор. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.
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24 апреля 2020, 15:15