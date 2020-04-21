Четыре города Коми закрыли на карантин

Воркута, Усинск, Печора и Ухта закрыты на карантин. Такое решение принял врио главы Коми Владимир Уйба, о чем он сообщил в своем видеообращении 21 апреля.

Ограничения связаны в первую очередь с теми категориями людей, которые въезжают в город на работу.

- Это очень необходимо и важно сделать именно сейчас. Потому что эти города у нас пока без «заноса», кроме Ухты. И поэтому важно сохранить стерильность территории, - заявил Владимир Уйба.

В связи с чем, все въезжающие, в первую очередь, вахтовики, будут вынуждены соблюдать 14-дневный карантин.

- Для того, что, если кто-то приедет заболевший со скрытой формой, чтобы мы за 14 дней карантина это могли выявить и направить на лечение, - уточнил руководитель региона.

По состоянию на 21 апреля в регионе лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. 21 пациент выздоровел.

По состоянию на 21 апреля в регионе лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены четыре случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. 21 пациент выздоровел.

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