В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию

Некоторые соображения, ка к рассказали в правительстве РФ, имеются, однако точных сроков называть никто не спешит. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом пишет «Коммерсант».

Голосование по поправкам в конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня или 8 июля.

- Вы знаете, что сроки перенесены, здесь нечего обсуждать. И новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить, как о чем-то таком решенном вряд ли можно. Потому что где-то, наверное, до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения, - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли сейчас перенос срока голосования и обозначается ли диапазон новых дат для его проведения.

Его также попросили уточнить, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате.

- Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но, вместе с этим, это же не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования, - подчеркнул Песков.

Напомним, недавно Центральная избирательная комиссия России опубликовала информационный буклет «Поправки к конституции: почему это важно», где объясняются все изменения в основном законе. В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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