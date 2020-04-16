Россиянам представили буклет о поправках в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России опубликовала информационный буклет «Поправки к конституции: почему это важно», где объясняются все изменения в основном законе. Об этом сообщает ТАСС.

- Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство - фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты основного закона - защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии, - говорится в предисловии.

В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти - только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки». Каждый раздел включает в себя краткие пояснения о конкретных изменениях в конституции, которые выносятся на голосование.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов.

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