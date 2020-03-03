Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции

В Госдуму поступили поправки ко второму чтению об изменениях в Конституции. Они занимают 24 страницы. Об этом со ссылкой на слова спикера палаты Вячеслава Володина сообщает РИА Новости.

В поправках предлагается сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа. Кроме того, Володин ответил на вопрос, который вызывает множество вопросов – есть ли в проекте инициатива вписать в Конституцию положение о боге.

- Есть. Могу вам ее найти, но это займет время, - заявил спикер.

Володин также зачитал текст поправки, которая запрещает отчуждение территории страны:

- Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются, - сказал спикер.

Выступил со своим словом и вице-спикер Петр Толстой. Он сообщил, что в поправках есть положение о браке:

- В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины, - отметил Петр Толстой.

Напомним, как сообщалось ранее, изменения в Конституции России, которые предложил внести Владимир Путин, также коснутся индексации пенсий, а именно – ее вернут работающим пенсионерам. Законопроект предлагает закрепить норму о том, что система пенсионного обеспечения граждан формируется на основе «принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и при этом «регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

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