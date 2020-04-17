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Сыктывкарцы создали музыкальный клип о коронавирусе (видео)

Сыктывкарцы создали музыкальный клип о коронавирусе (видео)

17 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Эдварда Кайда / Сыктывкарцы создали музыкальный клип о коронавирусе
За время работы над идеей образовалось целое творческое объединение

Сыктывкарцы продолжают радовать друг друга своим творчеством на тему пандемии коронавируса. Новый клип на эту тему выпустила и сыктывкарская музыкальная группа ToEd. Автор текста, музыки и идеи, исполнитель под псевдонимом Эдвард Кайд рассказал порталу PG11.ru о том, как проходили съемки клипа и кто в этом участвовал.

Эдварду 29 лет, его основная деятельность - это музыка. Мужчина пишет фортепианную, вокальную музыку в разных стилях и жанрах. Его напарнику по группе Эдуарду Казначееву - 34. Эдуард в тандеме ToEd занимается сведением, обработкой звука. Идея клипа и музыка приснились Эдварду в ночь с 18 на 19 марта. Мужчина делится, что большая часть его музыки приходит к нему именно таким образом. На тот момент ребята занимались другим треком и готовили его к выходу, но решили отложить его и взяться за новую идею. Тогда они и не подозревали о том, что скоро будет введен режим самоизоляции

- 20 марта мы уже сидели в студии: с самого утра до ночи писали трек. Основную часть мы сделали в первый день, над звуком и его обработкой, чистотой работали недели две. Когда ввели режим самоциляции, мы продолжили работу, но уже удаленно. 1 апреля был последний съемочный день, - рассказал Эдвард Кайд.

Музыкант поделился, что за время работы над клипом образовалось целое творческое объединение под названием «Карантин». В него входит пять человек: дизайнер и оператор Алена Кошелева, режиссер Екатерина Казначеева, редактор информационного текста Надежда Преображенская, музыканты Эдвард Кайд и Эдуард Казначеев. Эдвард рассказал, что над клипом работали дружно и слаженно:

- Сценарий мы разрабатывали всей командой. Все делали самостоятельно, единственное, так как у нас ещё нет профессионального микрофона, голос мы прописывали на студии «Югор». Монтаж делал мой друг из Киева - Вадим Руденко. В съемках своим участием нам помогали молодые актеры драматического театра, ребята из «Workout_Skt», «Моржи Сыктывкара» и многие другие, за чью помощь мы очень благодарны.

Эдвард рассказал, что у их тандема два проекта: тот, где парни занимаются электронной музыкой и второй, более серьезный, вокально-инструментальный, в котором над одним треком ребята могут работать больше трех месяцев. 

- Пока со второго проекта треков выходить не будет, сперва выпустим ряд песен в жанре электронной музыки. Хотим набить руку в организации творческого процесса и выхода в свет готового продукта, - поделился Эдвард Кайд.

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Видео Коронавирус Культура Музыка

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