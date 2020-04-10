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Сыктывкарцы снимают музыкальные клипы о самоизоляции во время пандемии (видео)

Сыктывкарцы снимают музыкальные клипы о самоизоляции во время пандемии (видео)

10 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Сыктывкарцы снимают музыкальные клипы о самоизоляции во время пандемии (видео)
Делитесь и вы своим творчеством

Сыктывкарцы вынуждены находиться на самоизоляции из-за коронавируса, но это ничуть не мешает заниматься любимым делом. Портал PG11.ru создал небольшую подборку видео, которые талантливые жители Сыктывкара опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня в подборке артисты Национального музыкально-драматического театра и участники челленджа #ведьнельзяженепеть, который запустил клуб авторской песни «Причал». Музыканты своим примером показывают, что даже в довольно трудный период можно найти занятие, которое поднимет настроение и развеет тоску.

Дарья Солодянкина

- Принимаю карантинную #гитарупокругу. Всем здоровья и скорейших встреч на фестивалях. А песня навеяна дистанционной Журавлинкой.  Кто следующий поддержит челлендж #ведьнельзяженепеть? 

Семен Горчаков

- «О прогулках» (Стою, дышу). Песня с полей изоляции №2. #артист #комитеатр #нмдт #Сыктывкар #изоляция #аккордеон #самоизоляция #гитара #коми #поём #сидимдома

 

Александр Ветошкин

Ярослава Малинина

Если и вы снимаете каверы или клипы на свои собственные песни о самоизоляции из-за пандемии коронавируса, присылайте их в сообщения нашего официального сообщества во «ВКонтакте». Делитесь творчеством!

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