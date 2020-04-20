Стало известно, сколько свадеб сыграли в Коми во время самоизоляции

За минувшие две недели в Республике Коми заключили не один десяток браков. Сколько именно, со ссылкой на Минюст региона сообщает «Комиинформ».

Так, за 14 дней вынужденной самоизоляции жители Коми не забыли о свадьбах и провели целых 67 церемоний. Однако, молодожены вступали в брак при условии, что на торжественной церемонии будут присутствовать только жених и невеста, без гостей. При этом молодожены имели обязательные средства защиты — маску и перчатки. Большинство заявок же поступило на май-июнь. В это время в Коми запланирована 291 свадьба.

К сожалению, браки далеко не всегда бывают счастливыми. Речь о знаменитой модели из Коми Оксане Самойловой. После недавнего рождения ребенка семейная жизнь знаменитостей пошла под откос. Девушка собирается уйти от мужа. Причиной тому стало неадекватное поведение артиста, с которым она восемь лет прожила в браке.

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