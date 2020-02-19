Модель Оксана Самойлова из Коми родила от Джигана четвертого ребенка (видео)

Популярная модель из Ухты Оксана Самойлова родила четвертого ребенка от рэпера Джигана. Об этом стало известно, когда исполнитель опубликовал в Instagram видео с перерезанием пуповины.

Известный рэпер Джиган в четвертый раз стал папой. Его супруга Оксана Самойлова родила сына. Мальчик появился на свет в Майами, а назвали его двойным именем – Давид Денис. В своем Instagram музыкант опубликовал видео из родильного зала, где он сам перерезал пуповину. Во время родов отец также присутствовал.

Кстати, в 2018 году интернет-пользователи уличили Самойлову в том, что она продает одежду с известного китайского сайта под собственным брендом. При этом модель «заламывает» цены. Например, в Сети нашлось платье за 460 рублей, которое Самойлова продавала за 2600 рублей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»