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Модель Оксана Самойлова из Коми собирается подать на развод: Джигана могут лишить родительских прав

Модель Оксана Самойлова из Коми собирается подать на развод: Джигана могут лишить родительских прав

12 марта 2020 Возрастное ограничение: 6+
Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Исполнитель находится в реабилитационном центре

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова собирается уйти от мужа. Причиной тому стало неадекватное поведение артиста, с которым она восемь лет прожила в браке. Об этом сообщает vokrug.tv.

Как сообщают СМИ, после недавнего рождения ребенка семейная жизнь знаменитостей пошла под откос. Джиган стал публиковать в сети провокационный контент и показываться людям пьяным, а в конце концов публику шокировала сторис из Instagram рэпера, где он просит пятилетнюю дочь принести ему пиво.

Сейчас рэпер находится в элитном реабилитационном центре. Сколько именно он там пробудет, пока не ясно. Он уже извинился перед своей женой, но как сообщает ряд СМИ, до центра Джиган поднял на Оксану руку. Как пишет портал Super.ru,  девушка намерена подать на развод и лишить отца своих детей родительских прав.

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