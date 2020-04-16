Разбор: законно ли в Сыктывкаре повысили стоимость проезда в автобусах для пассажиров без маски

В Сыктывкаре на двух автобусных маршрутах ввели новые правила. Теперь для пассажиров без масок проезд стоит дороже. Портал PG11.ru разобрался в происходящем.

Что произошло?

В автобусах маршрутов №№101 и 174, которые курсируют между Сыктывкаром и Выльгортом, развесили объявления. Их текст гласит, что с 9 апреля для пассажиров, которые едут без масок, стоимость проезда составляет 23 рубля. А для тех, кто надел медицинскую маску, цена автобусного билета составляет 21 рубль. В объявлениях сообщается, что подобные меры ввели по рекомендациям Минпрома Коми.

Опрос

Согласно опросу, который провел портал PG11.ru в своем официальном сообществе во «ВКонтакте», большинство опрошенных сыктывкарцев против введения таких мер. 409 человек ответило, что они за введение таких правил, 104 горожанам все равно, потому что они ездят на такси, а 519 человек выразили недовольство подорожавшим для людей без масок проездом.

Мнения людей

Горожане серьезно возмущены происходящим и оставляют в социальных сетях гневные коммментарии:

Олег Копылов

- Тогда пускай маску выдают, умники!

Иван Иванов

- Наложить десятикратный штраф на перевозчика за необоснованное завышение цен на проезд с конфискацией всего автопарка, чтоб сначала думал, прежде чем что-то сделать.

Андрей Нечаев

- Сделайте дешевле для тех, кто в маске, а не наваривайтесь на тех, у кого их нет. Что вы как нелюди?

Что говорит ИП?

В свою очередь индивидуальный предприниматель, который владеет автобусами маршрутов №№101 и 174, уверен, что люди не до конца понимают, что происходит:

- Мы получили от Минтранса рекомендательное письмо с просьбой убрать льготы на проезд для пассажиров без масок. Не повысить стоимость проезда, а отменить льготы. Людям нравится читать по диагонали, видеть то, что хочется.

Также перевозчик напомнил, что есть альтернатива:

- Люди могут изготовить маски самостоятельно и ездить в них. А так выходит, что горожане и мер по защите принимать не хотят, и платить больше обычного тоже.

Мнение властей

В Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми порталу PG11.ru рассказали, что, как и сообщал перевозчик, стоимость проезда не увеличилась. Для людей без масок просто не действует скидка. В Минтрансе напомнили, что стоимость проезда по Сыктывкару выше - от 23 до 28 рублей за поездку. Также в ведомстве уверили, что, согласно договоренностям, стоимость проезда на автобусных маршрутах № 101 и 174 не изменится до летнего сезона 2020 года.

Так, стоимость одной поездки на маршрутах № 101 и 174 остается в рамках максимально установленного тарифного норматива - 23 рубля. Для пассажиров, которые соблюдают масочный режим, скидка сохранена и стоимость поездки составит 21 рубль (по карте бесконтактной оплаты - 20 рублей). По селу Выльгорт льготная цена поездки составит 18 рублей (по карте бесконтактной оплаты - 17 рублей).

Отдельно отмечается, что сейчас в Минтрансе обдумывают возможность розничной продажи медицинских масок в автобусах.

Что думают общественники?

Несмотря на все заверения о законности действий, гражданский активист и координатор движения «Сыктывкар-Автобус» Вячеслав Слюсарев уверен, что перевозчик нарушает права пассажиров:

- Ни о какой «льготе» со стороны перевозчика не может идти речи, так как Службой по тарифу установлена предельно допустимая стоимость проезда на маршрутах - это 23 руб. Но сам перевозчик утвердил именно 21 и 18 рублей соответственно. Нет никаких льгот, стоимость проезда именно такая - 21 и 18 руб. Поэтому перевозчик вводит потребителя в заблуждение, говоря, что «Наш тариф всегда был 23 рубля, а мы по доброте делали всем скидку». Речь идет также о грубом нарушении, перевозчик резко повысил стоимость проезда с 18 до 23 рублей для жителей района - то есть, на 27 %.

Вячеслав уверен, что нельзя ограничивать права на основании наличия или отсутствия медицинской (или любой другой) маски, что у перевозчика нет на это права, потому что этим он создает неравный доступ к услугам, вводит потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг. Обоснование повышения стоимости проезда в виде ношения маски, даже как воспитательная мера, выглядит крайне позорно.

Также активист отмечает, что перевозчик нарушил элементарные нормы информирования потребителей об изменении стоимости проезда, известив всех накануне повышения.

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