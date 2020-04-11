Без масок дороже: сыктывкарцы возмущены повышению цен за проезд в автобусе

В Сыктывкаре на двух автобусных маршрутах ввели новые правила. Теперь для пассажиров без масок проезд стоит дороже. Об этом порталу PG11.ru сообщили возмущенные горожане.

В автобусах маршрутов №№101 и 174, которые курсируют между Сыктывкаром и Выльгортом, развесили объявления. Их текст гласит, что с 9 апреля для пассажиров, которые едут без масок, стоимость проезда составляет 23 рубля. А для тех, кто надел медицинскую маску, цена автобусного билета составляет 21 рубль. В объявлениях сообщается, что подобные меры ввели по рекомендациям Минпрома Коми.

- Что за «обдираловка»? В наше трудное время ИП пытаются на людях навариться, - возмущаются сыктывкарцы.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в регионе лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

Как считаете, хороший ли это способ заставить людей носить маски? Пишите в комментариях!

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