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«Это худший месяц в жизни»: модель из Коми Оксана Самойлова рассказала о конфликте с Джиганом

«Это худший месяц в жизни»: модель из Коми Оксана Самойлова рассказала о конфликте с Джиганом

21 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
@samoylovaoxana / Модель из Коми Оксана Самойлова рассказала о конфликте с Джиганом
Семья все еще находится в Майами

Модель из Коми Оксана Самойлова поделилась в Instagram фотографией сына Давида, которому исполнился месяц. Девушка поделилась, что этот месяц был худшим в ее жизни и рассказала, почему. 

- Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он - мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми. Но так случилось, что это худший месяц в моей жизни.
Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать.

Оксана не хочет «грузить» своих подписчиков, старается не падать духом и помнить о том, что она уже целый месяц мама своего мальчика:

- Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что. «Грузить» вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в социальных сетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи и так далее. Ситуация осложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете.

Напомним, после недавнего рождения ребенка семейная жизнь знаменитостей пошла под откос. Джиган стал публиковать в сети провокационный контент и показываться людям пьяным, а в конце концов публику шокировала сторис из Instagram рэпера, где он просит пятилетнюю дочь принести ему пиво.

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