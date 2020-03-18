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«Попасть в здание мне не удалось»: мэр Сыктывкара не смогла сходить в новую поликлинику

«Попасть в здание мне не удалось»: мэр Сыктывкара не смогла сходить в новую поликлинику

18 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Натальи Хозяиновой / Мэр Сыктывкара не смогла сходить в новую поликлинику
У руководителя администрации возникли вопросы к медицинской организации

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. На днях ее попыталась посетить мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Она рассказала на своей странице во «ВКонтакте» о том, что из этого вышло.

- В последнее время вопрос открытия поликлиники «Полимедика» в Лесозаводе, работающей с горожанами по полису ОМС, остро обсуждался среди общественников, депутатов и представителей отрасли здравоохранения. На рабочей встрече в Госсовете представитель Минздрава сообщил, что для работы учреждения не хватает лишь закрепленных за поликлиникой горожан. Насколько я понимаю, чтобы закрепиться за поликлиникой необходимо прийти в выбранное учреждение и написать соответствующее заявление.

Мэр рассказала, что пришла в поликлинику, чтобы написать это самое заявление, но ничего не вышло:

- Сегодня я, как житель нашего города, хотела в тестовом режиме закрепиться за поликлиникой «Полимедика». Но попасть в здание мне не удалось - поликлиника закрыта, вокруг здания разбросан строительный мусор, не готова к приему пациентов входная группа, нет вывески, неблагоустроенная территория вокруг. В связи с этим у меня возник вопрос к данной медицинской организации: как к вам попасть сыктывкарцам?

Напомним, поликлиника получила лицензию, а потом руководители «Полимедики» получили письмо, в котором Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с нами соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. Ведомство сообщает, что у них якобы нет для этого полномочий. Будет ли поликлиника работать - пока неизвестно.

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А вы пробовали закрепиться за новой поликлиникой? Пишите в комментариях.

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