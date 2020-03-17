«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты

16 марта в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди бросились в аптеки и магазины, чтобы закупиться всем необходимым. Корреспонденты портала PG11.ru выяснили, что исчезло с прилавков.

Сообщения о том, что в аптеках нет масок и антисептиков, начали сыпаться еще пару месяцев назад. А как обстоят дела с продуктами, которыми активно стали закупаться горожане?

«Пятёрочка» на Морозова, 2

В этом магазине люди активно раскупали крупы, макароны и курицу.

«Пятёрочка» на Морозова, 200

Здесь горожане почему-то проигнорировали крупы, но раскупили хлеб.

«Магнит» на Первомайской, 62

Сыктывкарцы решили не мелочиться и затариться всем, чем можно: в магазине раскупили крупы, дешевые макароны, муку, соль, воду и яйца.

«Пятёрочка» на Первомайской, 83

Продавец рассказала, что люди после того, как прочитали тревожные новости, закупались целый день:

- Мы «перевыполнили план» вчера, кошмар, сколько народу было. До самого закрытия стояли. Брали крупы, макароны, банки разные, соль, сахар, муку, - поделилась кассир магазина.

«Магнит» на проспекте Бумажников, 36

В эжвинском «Магните» ажиотажа не было. Прилавки ломятся от продуктов, нет только курицы.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

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