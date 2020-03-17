«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты

«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты17 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Cыктывкарцы в панике раскупали продукты
Люди впрок запасаются едой
16 марта в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди бросились в аптеки и магазины, чтобы закупиться всем необходимым. Корреспонденты портала PG11.ru выяснили, что исчезло с прилавков.
Сообщения о том, что в аптеках нет масок и антисептиков, начали сыпаться еще пару месяцев назад. А как обстоят дела с продуктами, которыми активно стали закупаться горожане?
«Пятёрочка» на Морозова, 2
В этом магазине люди активно раскупали крупы, макароны и курицу.
«Пятёрочка» на Морозова, 200
Здесь горожане почему-то проигнорировали крупы, но раскупили хлеб.
«Магнит» на Первомайской, 62
Сыктывкарцы решили не мелочиться и затариться всем, чем можно: в магазине раскупили крупы, дешевые макароны, муку, соль, воду и яйца.
«Пятёрочка» на Первомайской, 83
Продавец рассказала, что люди после того, как прочитали тревожные новости, закупались целый день:
- Мы «перевыполнили план» вчера, кошмар, сколько народу было. До самого закрытия стояли. Брали крупы, макароны, банки разные, соль, сахар, муку, - поделилась кассир магазина.
«Магнит» на проспекте Бумажников, 36
В эжвинском «Магните» ажиотажа не было. Прилавки ломятся от продуктов, нет только курицы.
***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
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