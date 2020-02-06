В аптеках Сыктывкара закончились медицинские маски

В Китае уже давно взлетели цены на средства защиты от коронавируса - производители подняли их стоимость в десятки, а то и сотни раз. Повысился ли спрос на защитные маски в Сыктывкаре после сообщений об эвакуации россиян из Китая? Это выяснил корреспондент портала PG11.ru.

Российские СМИ сообщают, что маски стало трудно приобрести в аптеках страны. В Сыктывкаре начала прослеживаться та же проблема. В аптеках города не могут рассказать, стали ли цены на маски выше, потому что у поставщиков их просто нет. Похоже, жители города решили перестраховаться и раскупили все средства защиты от вируса меньше, чем за неделю после новостей об эвакуации людей в Россию. На сайтах аптек ситуация похожая - масок нет в наличии.

Напомним, совсем недавно сыктывкарка Юрия Ярова рассказала порталу PG11.ru о том, как обстоят дела в Китае и как жители страны борятся с распространением вируса.

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