В Сыктывкаре подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

В Республике Коми подтвержденн случай коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле республиканских властей, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Эта страна является неблагополучной по распространению коронавируса. Сегодня, 16 марта, от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) по результатам исследования проб получено подтверждение наличия инфекции у гражданина.

Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилету в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей. Как сообщается, сейчас пациент уже выздоравливает, чувствует себя хорошо.

Экстренные службы региона приняли меры по недопущению распространения инфекции. Установлен круг близких контактов пациента. Сегодня они находятся под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице. Подъезды многоквартирных домов, где находились пациент и те, кто с ним контактировал, продезинфицированы. Информацию об этом порталу PG11.ru сообщали читатели.

Напомним, с 16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса. Этот указ подписал Сергей Гапликов. Ознакомиться с документом можно по ССЫЛКЕ. Кроме того, вводится свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования, а школы, организации среднего профессионального и высшего образования перейдут на дистанционное обучение.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.