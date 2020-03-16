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Коронавирус: что это такое, откуда он взялся и как от него защититься

Коронавирус: что это такое, откуда он взялся и как от него защититься

16 марта 2020 Возрастное ограничение: 6+
EPA-EFE / SHEPHERD ZHOU / Вся информация о коронавирусе в одной статье
Собрали всю информацию в одном материале

По всему миру бушует эпидемия нового коронавируса. В магазинах сметают с полок маски, противовирусные препараты и антисептики. Что можно сделать, чтобы избежать заражения? Портал PG11.ru подготовил основную информацию о коронавирусе, которая основана на последних официальных данных. 

Что это за вирус?

Коронавирус (COVID-19) - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с пищеварительной и дыхательной системами. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

AP Photo / CDC

Откуда он взялся?

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. К новому году власти сообщили тревожные новости о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. Специалисты установили, что причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов, который раньше у людей не фиксировали. Как стало известно, пневмонию вызывает ранее неизвестный тип коронавируса, получивший название 2019-nCoV.

На сегодняшний день заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: больше 6,5 тысяч больных умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. 

Andy Wong / AP

Как обстоят дела в России?

По данным Минздрава, в России на 16 марта было проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус, зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели четыре человека.

Как передается вирус?

Вирус передается несколькими путями: воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым (с пылевыми частицами в воздухе), контактным (через рукопожатия, предметы обихода).
 
Основные симптомы вируса:

  • повышение температуры тела
  • кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
  • одышка 
  • ощущение сдавленности в грудной клетке
  • головные боли 
  • кровохарканье 
  • диарея
  • тошнота, рвота
  • повышенное сердцебиение

Эти симптомы могут проявиться и без повышения температуры тела.

Для выявления заболевания берут мазок из носа и ротоглотки. Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом. Исследование выполняется в течении четырех часов, однако необходимо учитывать время транспортировки биоматериала в лабораторию. В настоящее время в России используются зарегистрированные отечественные тест-системы для выявления коронавируса, которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью.

Самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена. Обследование назначается медицинскими работниками в случае:

  • прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов
  • наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели
  • наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Zuma / TASS

Как не заразиться коронавирусом?

  • Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.
  • Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.)
  • Избегайте мест массового скопления людей.
  • Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
  • Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
  • По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
  • Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.
  • Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
  • Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
  • Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Маски не помогают

Всемирная ассоциация здоровья считает, что маски не помогают профилактике коронавируса. Маски предназначены для больных, которые должны носить их, чтобы предотвратить распространение инфекции. 

При обнаружении коронавируса человека изолируют

Все, кто прибыл из КНР, Республики Корея и Ирана должны быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней. За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина. При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе.

Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 разрешается при:

  • отсутствии клинических проявлений болезни
  • истечении 14 дней с момента выезда с неблагополучной территории или с момента последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией
  • получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня.

Как скоро разработают вакцину?

В настоящий момент разрабатывается вакцина против коронавируса. Официальных данных по поводу статуса разработки нет. Как сообщает «Интерфакс», на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Как обстоят дела в Коми?

В республике для защиты граждан от распространения новой коронавирусной инфекции усилили меры безопасности. Соответствующий Указ 15 марта подписал глава Коми Сергей Гапликов. Согласно указу, отменяются массовые мероприятия. Спектакли «Сыктывкарса тулыс» переносятся на другие даты. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение. 

Известно, что один житель Сыктывкара, который вернулся из Ирана, заболел коронавирусом. Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилету в столицу Коми молодого человека передали ответственным службам и поместили в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей. Как сообщается, сейчас пациент уже выздоравливает, чувствует себя хорошо. Экстренные службы региона приняли меры по недопущению распространения инфекции. Установлен круг близких контактов пациента. Они находятся под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице. Подъезды многоквартирных домов, где находились пациент и те, кто с ним контактировал, продезинфицированы. Информацию об этом порталу PG11.ru сообщали читатели

Всего же под наблюдением по коронавирусу в республике находится 101 человек. Все они лежат либо дома на самоизоляции, либо изолированы, либо изолированы в обсерваторах.

С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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